Çin'in geliştirdiği gizemli uzay uçağı, ABD'nin yayımladığı bir fotoğrafla yeniden gündeme geldi. Aylarca yörüngede kalabilen ve farklı görevler gerçekleştirebilen aracın görüntüsünde özellikle bir ayrıntı dikkat çekti. Uzay uçağının kargo bölümünün açık olması ve arka kısmına başka bir nesnenin bağlı görünmesi, uzmanların merakını artırdı.

ABD'nin paylaştığı fotoğraf dikkat çekti

MONDO bünyesinde yer alan habere göre Fotoğraf, ABD Savunma Bakanlığı İstihbarat Teşkilatı'nın (DIA) yayımladığı "Uzayda Güvenliğe Yönelik Zorluklar 2026" başlıklı raporda yer aldı.

Görüntü ilk olarak iki yıl önce Maxar Technologies tarafından çekildi. Şirketin yeni adı ise Vantor oldu. Raporda yer alan fotoğrafı ilginç kılan tek şey aracın görüntülenmesi değildi. Uzay uçağı, başka bir uydu tarafından 90 kilometreden daha yakın bir mesafeden görüntülendi. Böylece aracın yapısı önceki fotoğraflara kıyasla çok daha net ortaya çıktı.

Fotoğrafta küçük bir uzay mekiğini andıran araç görülüyor. Kanatları, dikey kuyruk yüzeyleri ve açılabilen bir kargo bölmesi bulunan uzay uçağının arka kısmında güneş panelleri de seçiliyor.

Asıl dikkat çeken ayrıntı, aracın arkasına bağlı başka bir nesnenin bulunması. Bu görüntü, Çin'in uzay aracının yalnızca yörüngede dolaşmadığı, başka nesnelerle ilgili faaliyetler de yürüttüğü ihtimalini gündeme getirdi.

Çin'in gizemli aracı Amerikan X-37B'ye benziyor

Batı medyasında Shenlong, yani "İlahi Ejderha" adıyla anılan uzay aracının resmi modeli henüz doğrulanmadı. Buna rağmen aracın tasarımı, ABD'nin kullandığı X-37B adlı insansız uzay uçağına benzetiliyor.

Boeing tarafından üretilen X-37B de roketle uzaya gönderiliyor, yörüngede çeşitli görevler gerçekleştiriyor ve görevini tamamladığında Dünya'ya geri dönüyor. Her iki araç da piste yatay iniş yapabilecek şekilde tasarlandı.

Bu benzerlik, iki ülkenin yeniden kullanılabilir uzay araçları geliştirme yarışını da gözler önüne seriyor. Bu teknoloji sayesinde araçlar her görevden sonra terk edilmek yerine Dünya'ya getirilebiliyor. Ardından incelenip gerekli bakımları yapılarak yeniden kullanılabiliyor.

Çin'in uzay uçağı aylarca yörüngede kalıyor

Çin, ilk deneysel yeniden kullanılabilir uzay aracını Eylül 2020'de uzaya gönderdi. O tarihten bu yana araçla birden fazla görev gerçekleştirildi.

Bu görevlerden üçüncüsü, uzay uçağının yörüngede 268 gün kalmasının ardından Eylül 2024'te sona erdi. Dördüncü fırlatma ise 7 Şubat 2026'da gerçekleştirildi.

Çin yönetimi, görevlerin ayrıntılarını kamuoyuyla paylaşmadı. Uzay aracının yörüngede tam olarak hangi deneyleri yaptığı ve hangi amaçlarla kullanıldığı hâlâ bilinmiyor.

Aracın dikkat çeken özelliklerinden biri de küçük nesneleri uzaya taşıyabilmesi ve yörüngede serbest bırakabilmesi. ABD istihbarat raporuna göre Çin'in uzay uçağı, yörüngeye çeşitli nesneler yerleştirebiliyor ve bunlar üzerinde testler yapabiliyor.

Önceki görevlerde de araçtan küçük nesnelerin ayrıldığı gözlemlendi, ancak bu nesnelerin ne olduğu ve hangi amaçla kullanıldığı henüz açıklanmadı.

Uzayda yeni bir rekabet başlıyor

Yeniden kullanılabilir uzay araçları yalnızca askeri açıdan önem taşımıyor. Bu teknoloji, uzay taşımacılığının geleceğini de değiştirebilir.

Günümüzde uydu üretimi ve uzaya gönderilmesi büyük maliyetler gerektiriyor. Arızalanan ekipmanların değiştirilmesi de bu maliyeti artırıyor. Uzay araçlarının yörüngeden geri getirilmesi, onarılması ve yeniden kullanılması ise farklı bir sistemin önünü açabilir.

Bununla birlikte ABD istihbaratı, bu araçların askeri amaçlarla da kullanılabileceğine dikkat çekiyor. Yüksek manevra kabiliyetleri sayesinde başka uydulara yaklaşabilen uzay uçakları, yörüngedeki nesneleri izleyebilir ve yakınlarında çeşitli operasyonlar gerçekleştirebilir.

ABD'nin X-37B aracı da benzer şekilde gizemini koruyor. Aracın görevleri sırasında yeni teknolojiler test ediliyor ancak yapılan çalışmaların yalnızca bir bölümü kamuoyuna açıklanıyor.

Fotoğraftaki nesnenin sırrı henüz çözülmedi

Çin'in gizemli uzay uçağıyla ilgili en büyük soru, aylarca yörüngede kaldığı süre boyunca hangi görevleri gerçekleştirdiği.

ABD'nin yayımladığı fotoğrafta açık bir kargo bölmesi ve aracın arka kısmına bağlı başka bir nesne görülüyor. Bu nesnenin ne olduğu ve hangi amaçla kullanıldığı bilinmiyor.

Üstelik fotoğraftaki aracın gerçekten Shenlong olup olmadığı da henüz kesinleşmiş değil. Uzmanlar, Çin'in uzay programına ilişkin yeni görüntüleri ve verileri bu nedenle yakından takip ediyor.

Çin ile ABD arasındaki rekabet artık yalnızca roket ve uydu teknolojileriyle sınırlı değil. İki ülke, uzayda uzun süre görev yapabilen, farklı operasyonlar gerçekleştiren ve yeniden kullanılabilen araçlar geliştirmek için de yarışıyor. Çin'in gizemli uzay uçağına ait son fotoğraf ise bu rekabetin henüz bilinmeyen yönlerini bir kez daha gündeme taşıdı.