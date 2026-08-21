Çinli bilim insanları, Siçuan Havzası'ndaki Chengdu bölgesinde yaptıkları saha araştırmalarında rekor düzeyde yüksek saflığa sahip doğal hidrojen kaynağı keşfetti.

Yerden sızan gaz örnekleri üzerinde gerçekleştirilen laboratuvar testleri, kaynağın yüzde 98,24 oranında hidrojen içerdiğini ortaya koydu.

Bu oran, Çin'de şimdiye kadar kaydedilen en yüksek konsantrasyon olmakla kalmayıp, küresel ölçekte de yüzde 98 saflık sınırını aşan nadir yer altı keşiflerinden biri olarak kayıtlara geçti.

Detaylı kimyasal analizler, hidrojenin organik bozunmayla değil, Dünya kabuğunun derinliklerindeki yüksek sıcaklıktaki volkanik kayaçlar ve inorganik sıvı sistemleri sayesinde sürekli üretildiğini gösterdi.

Bölgedeki derin fay hatları aracılığıyla hızla yüzeye ulaşan gazın, diğer hidrokarbonlara dönüşmeden saf halini koruduğu belirlendi. Bilim insanları, bu yapının yer altında kesintisiz bir hidrojen jeneratörü gibi çalıştığını ifade ediyor.

Uzun yıllar boyunca ticari olarak çıkarılması imkansız görülen doğal hidrojen, enerjide yeni bir dönemin kapısını aralıyor.

Araştırmacılar, küresel yer altı hidrojen potansiyelinin sadece yüzde 2'sinin dahi çıkarılması durumunda, dünya üzerindeki mevcut tüm doğal gaz rezervlerinin iki katı kadar temiz enerji elde edilebileceğini öngörüyor.

Çinli ekip, Siçuan Havzası'ndaki rezervin büyüklüğünü ve üretim kapasitesini tam olarak belirlemek için haritalandırma çalışmalarına devam ediyor.