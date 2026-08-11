Wuhan kentinin bulunduğu Hubei eyaletindeki test merkezinde geliştirilen sistem, aracı raylara temas ettirmeden manyetik kuvvetle havada tutuyor ve elektromanyetik itişle hızlandırıyor. Böylece geleneksel trenlerde tekerlek ile ray arasında oluşan sürtünme ortadan kaldırılırken, çok kısa mesafelerde son derece yüksek hızlara ulaşılabiliyor.

1 KİLOMETRELİK HATTA 800 KM/S HIZA ÇIKTI

Donghu Laboratuvarı’ndaki test hattının uzunluğu yalnızca 1 kilometre. Mühendisler, 1.110 kilogram ağırlığındaki aracı bu sınırlı mesafede hareketsiz durumdan saatte 800 kilometre hıza çıkarmayı başardı. Araç bu hıza 5,3 saniyede ulaşırken test sırasında kontrollü şekilde yavaşlatılarak güvenli biçimde durduruldu.

Yeni deneme, aynı merkezde daha önce gerçekleştirilen testlerin ardından geldi. Haziran 2025’te 1,1 tonluk maglev test aracı 7 saniyede saatte 650 kilometre hıza ulaşmıştı. O dönemde sistemin ilerleyen aşamalarda 800 kilometre seviyesinde düzenli testler gerçekleştirebilecek şekilde geliştirildiği açıklanmıştı.

Maglev sisteminde aracın tekerlekleri ray üzerinde ilerlemiyor. Manyetik kuvvetler aracı kılavuz yolun üzerinde tutarken doğrusal motorlar ileri doğru hareketi sağlıyor. Fiziksel temasın ortadan kalkması, özellikle yüksek hızlarda sürtünmeden kaynaklanan enerji kayıplarını azaltıyor. Bu hızlarda sistemin karşılaştığı en önemli dirençlerden biri ise hava sürtünmesi oluyor.

UZUN TEST PİSTLERİNE İHTİYACI AZALTABİLİR

Çalışmanın dikkat çeken taraflarından biri de yüksek hız testlerinin çok daha kısa bir alanda gerçekleştirilebilmesi. Yüksek hızlı ulaşım sistemlerinin denenmesinde onlarca kilometrelik pistlere ihtiyaç duyulabilirken Donghu Laboratuvarı, hızlanma ve frenleme süreçlerini 1 kilometrelik hat içerisinde gerçekleştirmeyi hedefleyen bir sistem üzerinde çalışıyor.

Kısa test hattı sayesinde yeni motorların, kontrol sistemlerinin, soğutma teknolojilerinin ve aerodinamik tasarımların daha sık denenebilmesi amaçlanıyor. Araştırmacılar ayrıca aracın konumunu son derece hassas biçimde takip eden kontrol teknolojilerinden yararlanarak yüksek hızlarda güvenli frenleme üzerinde çalışıyor.

Çin’in maglev çalışmaları yalnızca bu test aracıyla sınırlı değil. Ülkede saatte 600 kilometre seviyesinde çalışması hedeflenen yolcu taşıma sistemlerinin yanı sıra düşük basınçlı tüplerde çok daha yüksek hızlara ulaşmayı amaçlayan teknolojiler de geliştiriliyor. Donghu Laboratuvarı’ndaki son test ise saatte 800 kilometrelik hızların kısa mesafeli bir deney hattında kontrollü şekilde denenebilmesi açısından önemli bir aşama olarak görülüyor.