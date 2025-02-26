Maltepe Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde anlam yüklü ve görkemli bir serginin kapıları açıldı. Maltepeli iş insanı Celal Akgül, Çinli yatırımcıları ve sanatçıları Maltepe'ye getirerek, bu alanda önemli bir kültürel köprü oluşturdu.

"Bir Kuşak, Bir Yol Girişimi" ile "Orta Koridor" projesinin buluşmasının 10. yıl dönümü ve Konfiçyüs Enstitüsü'nün kurululuşunun 20. yıl dönümü kutlamaları kapsamında, İstanbul Okan Üniversitesi, Çin'in Barışçıl Birleşmesi Derneği ve Maltepe Belediyesi işbirliğiyle "Yılan Yılı ve İpekyolu Resim Sergisi" düzenlendi. Türkiye, Çin, Rusya ve sergi için davet edilen çeşitli ülkelerden sanatçıların katıldığı bu sergi, farklı kültürleri bir araya getirme amacı taşıyor.

Çin ve Okan Üniversitesi öğrencilerinin de yer aldığı bu karma sergi, "Yılan Yılı ve İpek Yolu" temalı olmasıyla öne çıkıyor. Sergide, yüzden fazla etkileyici sanat eseri sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Organizasyon, Çin'in Barışçıl Birleşmesi Derneği Başkanı Abdullah Cin ve Başkan Yardımcısı Celal Akgül'ün çabalarıyla ve Maltepe Belediyesi'nin desteğiyle hayata geçirildi.

Serginin açılışını, Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolos Yardımcısı Wu Jian, Abdullah Cin, Çinli yetkililer, Celal Akgül, Maltepe Belediyesi Başkan Yardımcısı Av. Nimet Karabulut, İstanbul Okan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güliz Muğan, Okan Üniversitesi öğrencileri ve Çinli davetliler birlikte gerçekleştirdi. Kurdelenin kesilmesiyle resmen başlayan etkinlikte, Wu Jian, Nimet Karabulut, Prof. Dr. Güliz Muğan, Abdullah Cin ve Celal Akgül birer konuşma yaptı.

Sergiye olan ilgi oldukça yoğundu. Sanat eserlerinin incelendiği tanıtım gezisinin ardından yetkililer ve davetliler topluca hatıra fotoğrafları çektirdi. "Yılan Yılı ve İpekyolu Resim Sergisi" 28 Şubat tarihine kadar ziyarete açık olacak.