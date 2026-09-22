Çin, yılın ilk sekiz ayında 1.000 tonu aşan altın ithalatıyla 2025'in tamamındaki toplamı geride bıraktı. Güçlü yatırım talebi, yuanın güçlü seyri ve uluslararası altın fiyatlarındaki gerileme, ülkede rekor seviyede ithalata yol açtı.

2017'DEN BU YANA EN YÜKSEK SEVİYE

Çin gümrük verilerine göre, ocak-ağustos döneminde gerçekleştirilen altın ithalatı, veri serisinin başladığı 2017 yılından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Böylece ülke, 2025 yılı toplam ithalatını henüz yılın ilk sekiz ayında geçmiş oldu.

GÜÇLÜ YUAN İTHALATI DESTEKLİYOR

Jinrui Futures analisti Zijie Wu, Çin'de güçlü yatırım talebinin yurt içi altın fiyatlarını uluslararası seviyelerin üzerinde tuttuğunu ve bunun ithalatı teşvik ettiğini belirtti. Wu, yuanın yılbaşından bu yana güçlü kalmasının altın ithalatı için uygun koşullar sağladığını, bu durumun da düzenleyicilerin daha yüksek ithalat kotalarına izin vermesini kolaylaştırdığını ifade etti.

ALTIN FONLARINDA REKOR ARTIŞ

Şanghay Altın Borsası verilerine göre, Çin'deki altın borsa yatırım fonlarının (ETF) varlıkları ağustos ayı sonu itibarıyla 44 ton artarak yılbaşına göre yüzde 18 yükseldi. Bu artış, küresel altın fonlarındaki yatay seyirle karşılaştırıldığında dikkat çekici bir performans olarak öne çıktı.

Altın fiyatlarının yılın başındaki zirvelerden gerilemesi, yatırımcıların "düşük fiyattan alım" stratejisine yönelmesine neden oldu. Ayrıca haziranda devreye alınan yeni lisanslama sistemi, bankaları mevcut ithalat kotalarını daha fazla kullanmaya teşvik etti.

MERKEZ BANKASI DA ALIYOR

Çin, küresel ölçekte en büyük altın alıcısı konumunda bulunuyor. Ekonomik belirsizlikler ve sınırlı yatırım alternatifleri, yatırımcıları altına yöneltiyor.

Wu, Çin Merkez Bankası'nın son aylarda altın alımlarını hızlandırmasının bireysel yatırımcı ilgisini artırdığını söyledi. Banka, ağustos ayında 2023'ten bu yana en yüksek aylık altın alımını gerçekleştirdi. Böylece Çin Merkez Bankası'nın kesintisiz altın alım serisi yaklaşık iki yıla ulaştı.