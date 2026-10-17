Kuzey Kore, son haftalarda en önemli iki destekçisi olan Çin ve Rusya ile sınırlarında yer alan iki köprüyü ulaşıma açtı.

Perşembe günü Çin’in Dandong kenti ile Kuzey Kore’nin Sinuiju kentini birbirine bağlayan 3 kilometrelik Yeni Yalu Nehri Köprüsü’nden kamyon geçişleri başladı.

Açılış töreni, Kuzey Kore bayrakları ve çiçek süslemeleri taşıyan bir kargo kamyonu ile beş yıldızlı Çin bayrakları ve kırmızı kurdeleyle donatılmış bir Çin kamyonunun geçişiyle gerçekleştirildi.

Çin Başbakanı Li Çiang ve Kuzey Koreli mevkidaşı Pak Thae Song açılış töreninde birer video konuşması yaptı.

Çin resmi haber ajansı Şinhua’nın aktardığına göre Li, köprünün ekonomik ve ticari iş birliğini geliştireceğini ve iki ülke arasındaki “geleneksel dostluğun yeni bir sembolü” olacağını ifade etti.

Kuzey Kore’nin resmi gazetesi Rodong Sinmun’da Cuma günü yayımlanan başyazıda ise, “Her iki ülkenin coğrafyası boyunca kıvrılan Yalu Nehri üzerinde görkemli varlığıyla yükselen sınır köprüsü, Kore-Çin dostluğunun yenilmez canlılığını ve ilerleyişini somutlaştıran bir eserdir” denildi.

12 YILLIK SORUNU ÇÖZDÜLER

Çin, dört şeritli yeni köprünün inşaatını yaklaşık 310 milyon dolar maliyetle 2014 yılında tamamlamıştı.

Ancak Kuzey Kore’nin bağlantı yollarını, gümrük tesislerini ve diğer altyapıyı inşa edememesi nedeniyle köprü uzun süre kullanılamadı.

Sejong Enstitüsü araştırmacısı Peter Ward, tamamlanmamış bu projenin ikili ilişkilerde “göz zevkini bozan bir sorun” haline geldiğini belirtti.

Çin, Kuzey Kore’nin kayıtlı dış ticaretinin yaklaşık yüzde 98’ini oluşturuyor; bu ticaret hacmi geçen yıl 2,73 milyar dolara ulaşmış ve 2026’nın ilk yarısında yaklaşık yüzde 20 oranında büyüme kaydetmişti.

Yıllar boyunca, önce yaptırımlar ardından da salgın nedeniyle daralan ticaret trafiği ek bir kapasite ihtiyacını sınırlamıştı.

RUSYA VE ÇİN ARASINDA KALDI

Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi’nden (CSIS) Victor Cha, köprünün açılmasının Çin lideri Şi Cinping’in Haziran ayında Pyongyang’a yaptığı ve tarafların ekonomik iş birliği ile sınır ötesi bağlantıları genişletme sözü verdiği ziyaretin “bir devamı niteliğinde” olduğunu söyledi.

Cha, Pekin yönetiminin “Rusya’nın tüm etkisi ve maddi desteği göz önüne alındığında, Kuzey Kore’yi yeniden kendi saflarına çekmek için topyekun bir çaba” sarf ettiğini belirtti.

Çin Liaoning Üniversitesi Amerikan ve Doğu Asya Çalışmaları Enstitüsü Dekanı Lyu Chao ise devlet medyasına yaptığı açıklamada, köprünün Kuzey Kore’nin önümüzdeki 10 yıl boyunca her yıl 20 şehirde modern fabrikalar kurmayı amaçlayan “20x10” planını destekleyeceğini söyleyerek Çin’in ham madde ve makine sağlayabileceğine işaret etti.