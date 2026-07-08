Köprü ve otoyollara birbiri ardına gelen zamlar vatandaşı canından bezdirirken vatandaş gözünü ‘Bizi kıskanıyorlar’ denilen dünya ülkelerine çevirdi. Bu ülkelerden birisi olan Çin’deki dünyanın en uzun köprüsü ile Türkiye’deki Osmangazi Köprüsü’nün ücretleri karşılaştırıldı. Yaklaşık 3 kilometre uzunluğundaki

Osmangazi Köprüsü’nden geçiş ücreti son zamla birlikte 995 liradan 1170 liraya çıktı.

Çin’de 42.5 kilometre uzunluğunda olan dünyanın su üzerindeki en uzun köprüsü Jiaozhou Köprüsü’nden geçiş ücreti ise 30 Yuan yani 210 lira. Arada 5.5 kat fiyat farkı var. İktidarın ‘Devletin cebinden 1 kuruş dahi çıkmayacak’ diyerek yaptırdığı garantili projelerdeki soygun büyüyor. Hem vatandaşın geçişte ödediği ücret hem de Hazine’nin geçmeyen araçlar için köprü işletmecisi şirkete ödediği ücret gün geçtikçe artıyor.

‘ADALET FARKI VAR’

Temmuz başında gelen yüzde 18’lik zamla birlikte artık ulaşılamaz seviyeye gelen köprü geçiş fiyatlarına bir tepki de Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan’dan geldi. Çin’deki köprüyle Türkiye’deki köprü arasındaki fiyat farkı kıyaslamasını yapan Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, aradaki bunun yalnızca fiyat farkı olmadığını vurgulayarak “Yönetim, adalet, ahlak anlayışı farkı. Verilen araç geçiş garantileri, milletin cebinden müteahhitlerin kasasına aktarılan devasa bir yük oldu. Deli Dumrul, bir çayın üzerine köprü kurar; geçenden ayrı, geçmeyenden ayrı para alırdı. Bugün iktidarın yaptığı da Deli Dumrul’u aratmıyor” diye konuştu.

2 bin 490 liraya kadar çıkıyor

Çin’deki Jiaozhou Köprüsü ile Osmangazi Köprüsü arasındaki fiyat farkı geçen vatandaşın ödediği parayla hesaplayınca 960 lira oluyor. Ancak bu hesaplamaya bir de devletin şirkete ödediği geçiş ücreti de ekleyince fark adeta katlanıyor. Osmangazi Köprüsü’nden geçen her sürücü 1170 lira öderken, Hazine’den de 1530 lira ödeniyor. Şirketin kasasına giren toplam ücret 2 bin 700 lirayken Çin’deki köprü için ödenen ücret sadece 210 lira, aradaki fark ise 2 bin 490 lira oluyor.