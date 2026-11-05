General Motors, Toyota, Volkswagen, Ford ve Stellantis başta olmak üzere dünyanın en büyük üreticilerini aynı çatı altında toplayan Otomotiv İnovasyon Birliği, Çinli markaların ülkeye girişini kalıcı olarak engelleyecek federal yasanın 2026 yılı bitmeden acilen onaylanmasını talep etti.

Sektör temsilcileri, Aralık ayında sona erecek mevcut yasama dönemi öncesinde zamanın daraldığı uyarısında bulunarak, idari kararlarla yürütülen fiili engellerin bağlayıcı ve geri dönülemez bir kanun maddesine dönüştürülmesi için milletvekillerine doğrudan çağrı yaptı.

TRUMP'IN KARARI ÇİLEDEN ÇIKARTTI

Otomotiv devlerini bu denli sert bir adım atmaya iten en büyük kırılma noktası ise Donald Trump’ın tartışma yaratan açıklamaları ve Avrupa pazarındaki Çin istilası oldu.

Trump’ın Çinli üreticilerin ABD topraklarında fabrika kurmasına yeşil ışık yakabileceği yönündeki sinyalleri sektörde ciddi bir panik yaratırken, üretici birliği söz konusu araçların yalnızca ticari bir rekabet değil, aynı zamanda ulusal güvenlik ve casusluk tehdidi barındırdığına dikkat çekti.

"SÜRÜCÜ VERİLERİ PEKİN'E AKTARILIYOR" İDDİASI

Akıllı araçlardaki yazılımlar üzerinden sürücü verilerinin Pekin’e aktarılabileceği ve yerli sanayinin savunma kapasitesiyle birlikte çökeceği uyarısında bulunan sektör liderleri, Avrupa Birliği'nin yalnızca 2026'nın ilk sekiz ayında 1,1 milyondan fazla Çin malı araç ithal ederek kontrolü kaybettiğini, aynı tablonun Amerika'da yaşanmaması için tek çarenin yasal bir set çekmek olduğunu vurguladı.

Hali hazırda yüzde 100’ü aşan gümrük vergileri ve Biden döneminde getirilen regülasyonlarla Amerikan pazarına girmesi fiilen engellenen Çinli üreticiler ise Washington’ın bu adımlarına sert tepki gösteriyor.

Girişimleri "haksız baskı ve serbest piyasa ilkelerinin ihlali" olarak nitelendiren Pekin yönetimi adil rekabet çağrısında bulunurken; BMW, Mercedes-Benz, Hyundai ve Ferrari gibi onlarca küresel markanın tam desteğini arkasına alan tasarının, Kongre'deki yoğun seçim ve takvim trafiğine rağmen yıl sonuna kadar oylanarak yasalaşması bekleniyor.