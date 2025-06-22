CGTN'nin yorum yazısında, ABD'nin İsrail-İran savaşını bitirmek için askeri müdahaleye başvurduğu, ancak bu adımın zaten kırılgan olan Orta Doğu'da tehlikeli bir dönüm noktası oluşturduğu belirtildi.

Bölgenin ittifaklar, düşmanlıklar ve vekalet savaşlarıyla karmaşık bir mozaik olduğu vurgulanan yazıda, ABD'nin İran'ın nükleer tesisleri ve askeri altyapısına yönelik saldırısının sadece İran'ı değil, onun bölgesel müttefiklerini ve vekil güçlerini de harekete geçirebileceği, böylece daha geniş bir bölgesel savaşı tetikleyebileceği uyarısı yapıldı.

Yazıda, İran ve Rusya gibi kilit aktörlerin ABD'nin saldırılarına nasıl tepki vereceğinin henüz bilinmediği ifade edildi. 2003 Irak işgaline atıfta bulunularak, ABD'nin çarpıtılmış istihbaratla başlattığı müdahalenin bölgeyi isyanlar, mezhep çatışmaları ve istikrarsızlığa sürüklediği hatırlatıldı.

Yazıda, "Irak işgali sonrası 20 yıl geçti, ancak ülke hala yönetimsel kaos, milislerin yükselişi ve çözülemeyen sorunlarla boğuşuyor. Trump yönetimi, Irak’tan üç kat büyük İran’da aynı hataları mı tekrarlayacak?" denildi.

CGTN, askeri çatışma yerine diyalog ve müzakerenin Orta Doğu ve küresel istikrar için tek umut olduğunu vurguladı. İran cephesinden henüz resmi bir açıklama gelmezken, bölgedeki gelişmeler dünya genelinde endişeyle takip ediliyor.