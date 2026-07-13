Çin Donanması’na ait nükleer bir denizaltıdan Pasifik Okyanusu’na gerçekleştirilen balistik füze denemesi, bölgede askeri hareketliliği ve diplomatik yankıları beraberinde getirdi.

Resmi Xinhua Haber Ajansı’nın aktardığına göre, Çin Halk Kurtuluş Ordusu Donanması’na ait bir denizaltı, pazartesi günü saat 12:01’de uluslararası sulara doğru sahte bir savaş başlığı taşıyan füze ateşledi. Füzenin belirlenen sulara tam isabetle düştüğünü belirten ajans, fırlatmanın Pekin’in rutin askeri eğitiminin bir parçası olduğunu ve belirli bir ülkeyi hedef almadığını açıkladı.

Bu hamle, Pekin’in Eylül 2024’te Fransız Polinezyası yakınlarına fırlattığı ve kırk yıl sonraki ilk kıtalararası balistik füze denemesi olarak kayıtlara geçen stratejik atıştan bu yana bölgedeki ilk benzer faaliyet oldu.

Analistler, nükleer cephaneliğin deniz tabanlı ayağını gösteren bu testin, Pekin’in komşuları üzerinde güç gösterme kararlılığını yansıttığını ancak bölge ülkelerini Çin’in yörüngesine çekmek yerine, aksine savunma bağlarını derinleştirmeye iteceğini belirtiyor.

Eski ABD Savunma Bakan Yardımcısı Ely Ratner, Pekin’in bu kararlılığının Asya’daki ABD müttefiklerini birbirine daha da yakınlaştırması gerektiğini ifade ederek, testin Çin’in nükleer modernizasyonunun hızını ve kapsamını gözler önüne serdiğini vurguladı.

DİĞER ÜLKELERİ İŞBİRLİĞİNE İTİYOR

Eurasia Group’un kıdemli analisti Jeremy Chan ise Çin’in genişleyen cephaneliğinin bölgesel hükümetleri zaten bir araya getirdiğini, bu denemenin endişeleri daha da artıracağını dile getirdi. Chan, Çin’in bu fırlatmayı ikinci vuruş nükleer kabiliyetini test etmek için kullandığını ve 2024’teki karadan fırlatmanın ardından denizden yapılan bu testten sonra sıranın havadan yapılacak bir füze denemesine gelebileceğini öngördü.

Bu durumun Avustralya, Yeni Zelanda, Japonya ve Filipinler gibi ülkeler arasında ortak eğitim, silah satışı ve savunma harcamaları konusunda iş birliğini artırması bekleniyor.

Pekin’in yıllardır herhangi bir bölgesel krizde veya ABD ile yaşanabilecek olası bir çatışmada konumunu güçlendirmek adına karadan, havadan ve denizden savaş başlığı fırlatma yeteneğini kapsayan "nükleer üçlü" bir güç sistemi oluşturmak için çalıştığı biliniyor.