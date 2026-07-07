Çin Merkez Bankası, 2023 yılından bu yana en büyük altın alımını gerçekleştirdi.

Yayımlanan verilere göre, PBOC'un elindeki altın stoku geçen ay 480 bin ons artarak 75,44 milyon onsa ulaştı. Bu alım, Ekim 2023'ten beri yapılan en büyük alım olup, alım serisini 20 aya çıkardı.

Altın, Haziran ayında yüzde 12 değer kaybetti, ons başına 4 bin doların altına düştü ve 2008'yılından beri en büyük aylık kaybını yaşadı.

İran savaşının bir sonucu olarak artan enflasyon riskleri ve Fed'in şahin tavrı, faiz artışlarına yönelik beklentileri artırdı ve bu durum, getiri sağlamayan altın için olumsuz bir gelişme olarak

Goldman Sachs ve Deutsche Bank dahil büyük bankalar, altın için yıl sonu tahminlerini düşürdü.

Fakat resmi sektörün alımları bu görünümü desteklemeye devam ediyor. Dünya Altın Konseyi’nin Haziran ayında yaptığı son ankete göre, önümüzdeki yıl rezervlerini artırmayı bekleyen merkez bankalarının sayısı hiç olmadığı kadar fazla.