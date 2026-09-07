Çin'de düzenlenen Dünya İnsansı Robot Oyunları'nın ardından Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun resmi yayın organı PLA Daily, laboratuvarlardaki ileri teknolojilerin askeri eğitim alanlarına aktarılmasının hızlandırılması çağrısında bulundu.

İncelenen patent kaydı, kayıt belgesi ve araştırma yazısına göre Pekin yönetiminin insansı robotların savaş sahasında konuşlandırılmasına yönelik araştırmalarını yoğunlaştırdı.

Çalışmaların 2025 ve 2026 yıllarında robotik algılama, el kabiliyeti ve eğitim verileri üzerine yoğunlaştığı görüldü.

BofA Global Research verilerine göre, 2025 yılında küresel insansı robot sevkiyatının yaklaşık yüzde 95'ini gerçekleştiren Çinli üreticilerin ticari hakimiyeti, orduya bu teknolojileri askeri alanlara uyarlama imkanı sunuyor.

UCLA Öğretim Üyesi Prof. Dennis Hong, konuyla ilgili değerlendirmesinde, "İnsanların gitmesini istemediğimiz yerlere gitmek, robot geliştirmek için en ikna edici nedenlerden biridir. Bir robotu kaybetmek bir insan hayatının kaybını önlemek anlamına geliyorsa, o zaman robot harcanabilir hale gelebilir" ifadelerini kullandı.

ODALARI ARTIK ROBOTLAR BASACAK

Çin askeri araştırmacıları, insansı robotların şehir içi çatışmalarda kullanımına ilişkin somut senaryolar üzerinde çalışıyor.

2026 yılı itibarıyla insansı robot geliştirme çalışmaları Çin savunma sanayisine de yayıldı. Devlet kuruluşu Norinco tarafından Ağustos ayında tanıtılan "Fuxi" adlı tam boyutlu insansı robot; nöbet görevi, her türlü hava koşulunda keşif ve akıllı devriye yetenekleriyle öne çıkıyor.

Fuxi, bir operatörün robotu uzaktan kontrol etmesini sağlayan teleoperasyon sistemiyle çalışabiliyor.

PLA'nın Xi'an'daki test merkezinde görevli araştırmacılar tarafından Ağustos 2025'te yayımlanan bir makalede; insansı robotlar, robot köpekler veya insansız araçlardan oluşan altı robotun iki taarruz ekibine bölündüğü bir model detaylandırıldı.

Bu senaryoda robotlar, karadaki birliklerle birlikte düşman birlikler kontrolündeki bir binayı kat kat ve oda oda temizlemekle görevlendiriliyor.

Tayvan Ulusal Savunma ve Güvenlik Araştırmaları Enstitüsü araştırmacısı Juo-Min Chou, denge, algı ve dayanıklılıktaki gelişmelerin insansı robotları bina, tünel ve gemi içlerinde kullanışlı kılabileceğini belirterek, "İki elleri ve iki ayakları teorik olarak hareketlilik, tırmanma ve müdahale kabiliyetini birleştirebilir" dedi.

Öte yandan Temmuz 2025'te PLA Daily'de yayımlanan bir makalede, insansı robotların görevlerinin zamanla destek rolünden birincil çatışma rolüne evrilebileceği ve bir insan tarafından doğrulanan canlı bir hedefe ateş açma yetkisi verilebileceği tartışıldı.

Aralık ayında ise PLA Doğu Bölgesi Komutanlığı, robotların varsayımsal bir çatışmada Tayvan'ın savunmasını etkisiz hâle getirdiğini gösteren yapay zekâ üretimi bir video yayımladı.

ABD KENDİ ROBOTLARINI HAZIRLIYOR

Askeri alanda insansı robot kullanımını inceleyen tek ülke Çin değil. ABD Ordusu da geçtiğimiz yıl keşif, güvenlik, engel kaldırma ve meskûn mahal operasyonlarında askerlerle çalışabilecek insansı robot yetenekleri geliştirmek amacıyla bir yarışma başlattı.

Ancak ABD robotik sektörü, iki bacaklı ve dört bacaklı makinelerin üretiminde Çin'in gerisinde kalıyor.

Çinli robot üreticisi Unitree'nin en çok satan modellerinin tasarımlarında ABD ordusu tarafından finanse edilen yeniliklerden yararlandığı ifade ediliyor.

Çin tarafında ise askerî ihaleler nihai hedefleri yansıtıyor. PLA, Mayıs 2025'te insansı robot satın alımı için ihale açarken, Eylül 2025'te insansı robot algılama ve hassas operasyon sistemleri için duyuru yaptı.

Haziran 2026'da ise robotların kamera, radar ve hareket verilerinin toplanıp etiketlenmesi amacıyla yaklaşık 300 bin dolarlık bütçe ayrıldı.