Cumhuriyetçi Senatör Bernie Moreno ile Demokrat Senatör Elissa Slotkin tarafından hazırlanan tasarı, Senato Ticaret Komitesi'nden geçti. Çin bağlantılı otomobillere yönelik kısıtlamaları kalıcı hale getirmeyi amaçlayan düzenlemenin, Senato'daki görüşmelerin ardından oylamaya sunulması bekleniyor.

ARAÇLARDAKİ VERİLER ENDİŞE YARATTI

Yasağın gündeme gelmesinin arkasında yeni nesil otomobillerin topladığı veriler bulunuyor. İnternete bağlı araçlarda kameralar, mikrofonlar, konum sistemleri ve çok sayıda sensör bulunuyor. Bu sistemler aracın bulunduğu yerden sürüş alışkanlıklarına kadar farklı bilgileri kaydedebiliyor.

ABD'li yetkililer, Çin bağlantılı şirketlerin ürettiği araçlardan elde edilen verilerin ülke dışına aktarılabileceği ve bunun ulusal güvenlik açısından risk oluşturabileceği görüşünde. Tasarı bu nedenle yalnızca otomobilleri değil, araçlarda kullanılan Çin bağlantılı bazı yazılım ve donanımları da kapsıyor.

MEVCUT KISITLAMALAR KALICI HALE GELEBİLİR

ABD, Çin bağlantılı otomobil teknolojilerine karşı daha önce de çeşitli kısıtlamalar getirmişti. Çin'den ithal edilen elektrikli otomobillere yüksek gümrük vergileri uygulanırken, internet bağlantılı araçlarda kullanılan bazı Çin menşeli yazılım ve donanımlara yönelik sınırlamalar da yürürlüğe konmuştu.

Yeni tasarı ise bu yaklaşımı daha ileri taşımayı amaçlıyor. Düzenleme yasalaşırsa Çin bağlantılı otomobillerin ABD pazarına girmesini engelleyen kurallar kalıcı hale getirilecek ve gelecekte kaldırılmaları zorlaştırılacak.

Çin yönetimi ise ABD'nin otomotiv sektörüne yönelik kısıtlamalarını daha önce eleştirerek bu adımların adil rekabete zarar verdiğini savunmuştu. Tasarının Senato'daki görüşmeleri tamamlandıktan sonra yasalaşabilmesi için Temsilciler Meclisi'nden de geçmesi ve başkanın imzasını alması gerekiyor.