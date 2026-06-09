Çin’de, yarı iletken ve güneş enerjisi sektörlerinde stratejik öneme sahip olan yüksek saflıkta kuvars rezervi keşfedildi. European Journal of Mineralogy dergisinde yayımlanan ve Interesting Engineering tarafından aktarılan araştırmaya göre, bu keşfin ülkenin kritik ham madde ithalatına olan bağımlılığını azaltabileceği öngörülüyor.

Yarı iletkenler, optik bileşenler ve güneş panellerinin üretiminde temel malzeme olan yüksek saflıktaki kuvars, küresel ölçekte sınırlı rezervlere sahip bir ürün olarak biliniyor. Dünyanın en büyük elektronik üreticilerinden biri konumundaki Çin, mevcut durumda bu ham maddenin büyük bölümünü başta ABD’deki Spruce Pine bölgesi olmak üzere dış pazarlardan tedarik ediyor.

ÖNEMLİ MİKTARDA KUVARS REZERVİ BULUNDU

Çin Bilim ve Teknoloji Üniversitesi ile Çin Jeoloji Araştırmaları Kurumu uzmanları tarafından yürütülen çalışma, Tibet’in Dinggye bölgesindeki lökogranit (açık renkli granit) kayaçlarına odaklandı. İncelemeler sonucunda, bölgedeki kayaçların yüksek teknoloji üretiminde kullanılmak üzere arıtılmaya uygun, önemli miktarda kuvars rezervi barındırdığı tespit edildi.

Uzmanlar, mineralin içindeki safsızlıkların mevcut işleme yöntemleriyle giderilebileceğini ve geliştirilecek yeni arıtma teknolojileriyle nihai kalitenin daha da artırılabileceğini raporladı.

EYLÜL AYINDA FAALİYETE GEÇECEK

Çin’deki diğer altyapı ve kentleşme faaliyetleri kapsamında, iç bölgelerin denize doğrudan erişimini sağlayacak 134,2 kilometre uzunluğundaki Pinglu Kanalı’nın inşaatında sona gelindiği ve projenin Eylül ayında faaliyete geçeceği bildirildi.