Çin, Başkan Donald Trump ile yaşanan sert ticaret geriliminin ortasında, bazı ABD yarı iletkenlerini sessizce gümrük vergilerinden muaf tuttu. Ancak Çin, yine de ABD ile görüşmeler yaptığına dair Trump açıklamalarını kesin bir dille reddetti.

Çinli yetkililer, Perşembe günü Trump’ın “görüşmeler sürüyor” açıklamalarını “sahte haber” olarak niteledi. Trump ise sabah saatlerinde bir görüşme yapıldığını savundu ve Çin lideri Şi Cinping ile görüştüğünü duyurdu, ancak ayrıntı vermedi. Cuma günü Çinli yetkililer bir kez daha herhangi bir müzakere olmadığını açıkladı.

Çin hükümeti müzakere kapısını açık tuttuğunu tekrarlasa da, Trump yönetiminin "taleplerinin net olmaması nedeniyle" Pekin müzakerelere başlama konusunda isteksiz olduğunu belirtti.

Çinli uzmanlara göre, taleplerdeki bu belirsizlik, Devlet Başkanı Şi Cinping’in Trump’la doğrudan temas kurmasını neredeyse imkansız hale getiriyor.

Bu nedenle Şi, Trump’ı bekleyerek yıpratma stratejisini tercih ediyor ve iç talebi canlandırarak, ana sanayilere devlet desteği sağlayarak halkı birlik içinde tutmayı hedefliyor.

Yine de, dünyanın en büyük iki ekonomisi arasındaki ticaretin durma noktasına gelme riski varken, Pekin işten çıkarmaların ve fabrika kapanmalarının yavaşlayan ekonomiyi daha da zora sokmaması için önlem almaya çalışıyor.

VERGİLER SIFIRA İNDİ

Çinli finans haber platformu Caijing’in bildirdiğine göre, en az sekiz farklı ABD üretimi mikroçip kategorisine uygulanan vergiler sıfıra indirildi.

Bu ürünler, diğer tüm Amerikan mallarına uygulanan yüzde 125'lik misilleme tarifesinden ayrı tutuldu. Haberin yayınlanmasından kısa bir süre sonra silinmesine rağmen, iki ithalatçı Washington Post’a belirli yarı iletkenlerin artık vergiye tabi olmadığını doğruladı.

Shenzhen merkezli bir şirket, sosyal medya uygulaması WeChat üzerinden sıfır gümrük vergisini gösteren ekran görüntüleri paylaştı.

Trump’ın bu hafta daha yumuşak bir dil kullanmasına rağmen Pekin taviz vermemekte kararlı. Taraflar, yalnızca tarifeler konusunda değil, görüşmelerin yapılıp yapılmadığı konusunda bile uzlaşmakta zorlanıyor.