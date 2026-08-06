İlk olarak Belçika’da siparişe açılan ve teslimatlarının eylül ayında başlaması planlanan Geely E2, lansmana özel indirimli fiyatıyla dikkat çekiyor. Standart başlangıç fiyatı 21 bin 490 euro olarak belirlenen model, lansmana özel uygulanan 2 bin euroluk indirimle 19 bin 490 eurodan başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

Belçika’da Pro, Max ve Ultra olmak üzere üç farklı donanım seçeneğiyle yollara çıkmaya hazırlanan model, bu fiyatlandırmayla bölgesel rakipleri BYD Dolphin Surf ve Renault 5'e kıyasla önemli bir fiyat avantajı elde ediyor.

2025 YILINDA EN ÇOK SATAN ARAÇ OLDU

Çin’de 2025 yılını 465 bin 775 adetlik satışla en çok satan otomobil olarak tamamlayan model, 2026 yılının ilk yarısında da 194 bin 159 adetlik satış rakamına ulaşarak pazar liderliğini sürdürdü.

Farklı ülkelerde Geely EX2 ismiyle de bilinen araç, daha önce Avustralya, Brezilya, Belarus, Kazakistan ve Tayland gibi birçok farklı pazarda satışa sunulmuştu. Belçika hamlesinin ardından modelin diğer Avrupa ülkelerinde de satışa çıkıp çıkmayacağının henüz netleşmediği bildirildi.

TEKNİK DETAYLARI DİKKAT ÇEKTİ

Teknik detaylarıyla öne çıkan Geely E2; 4 bin 135 mm uzunluk, 2 bin 650 mm aks mesafesi, 375 litrelik bagaj hacmi ve 70 litrelik ek ön bagaj alanı sunuyor. Isıtmalı koltuklar, 14,6 inç büyüklüğünde bilgi-eğlence ekranı, 7 adet hava yastığı ve çok bağlantılı arka süspansiyon sistemi gibi standart donanımlarla gelen aracın giriş seviyesi Pro versiyonu, 35 kWh bataryasıyla WLTP standartlarına göre 252 kilometre menzil vadediyor.

47 kWh bataryaya sahip Max ve Ultra versiyonlarında ise menzil 345 kilometreye kadar yükseliyor.