Salı günü kutlanan "Metal Domuz Tehlike Günü", kaosun içinden düzen çıkarmak isteyenler için kritik bir dönemeç sunuyor. Kaplan, Horoz, Tavşan ve Domuz burçları için kısıtlamalar kalkarken, maskeler düşüyor.

7 Nisan 2026 Salı günü, Çin takvimine göre "Tehlike Günü" (Danger Day) olarak adlandırılıyor. Metal elementinin keskinliği ve Domuz burcunun duygusal derinliği birleştiğinde, astroloji uzmanları "duygusal izolasyon" tavsiyesinde bulunuyor.

Kaplan: Zincirler Kırılıyor

Kaplan burçları için 7 Nisan, deha alanlarının parladığı bir gün olacak. Uzun süredir devam eden kısıtlanma hissi ve "pençeleri kesilmiş" olma duygusu yerini tam bir özgürlüğe bırakıyor.

Zeka ve Azim: Keskin zekanızla bir durumu çözmek için öne atılacaksınız.

Özgürlük: Size ne yapmanız gerektiğini söyleyenlerin sessizleşmesiyle, kendi yolunuzu çizmekte özgür kalacaksınız.

Horoz: Kaostan Düzene Geçiş

Kaotik ortamlardan hoşlanmayan ve sinir sistemi bu durumdan olumsuz etkilenen Horozlar için sistem kurma zamanı geldi. 7 Nisan’da hayatınız parçalar halinde bir araya gelecek.

Sınır Koyma: Aile, iş ve sosyal yaşam arasındaki dengesizliği gidermek için "hayır" diyebileceğiniz sınırları belirleyeceksiniz.

Nefes Alanı: Kendinize ait sessiz bir ortam yaratarak, zihinsel dengenizi yeniden kurma şansı bulacaksınız.

Tavşan: Duygusal Engeller Kalkıyor

Tavşan burçları için 7 Nisan’da "gerçek" inkar edilemez bir hal alıyor. Güvenliğinizin önündeki en büyük engelin aslında kendi duygusal bariyerleriniz olduğunu fark edeceksiniz.

İçgüdülerin Gücü: İç sesinize güvendiğinizde sorunların birer birer ortadan kalktığını göreceksiniz.

Maskelerin Düşüşü: Çevrenizdeki gizli tehlikeler kendini gösterecek ve neyle karşı karşıya olduğunuzu net bir şekilde göreceksiniz.

Domuz: Sahte Bağların Sonu

Günün sahibi olan Domuz burçları için ana tema "güven". Uzun zamandır inkar ettiğiniz acı gerçekler bugün su yüzüne çıkıyor.

Yanınızdaymış gibi görünüp sadece kendi çıkarını düşünen "sahte arkadaşlara" veda etme vakti.

Bağları belki fiziksel olarak hemen koparmayacaksınız ama kalbinizde o kişiyi özgür bırakarak kendi yolunuza bakacaksınız.

7 Nisan'ın "Tehlike Günü" enerjisinden en az hasarla çıkmak için astroloji uzmanları çatışmadan kaçınmayı ve orta yolu bulmayı öneriyor. Zorlamak sizi tehlike bölgesine sokabilir; bu yüzden akışa güvenmek ve "size ait olanın zamanında geleceğine" inanmak günün anahtarı olacak.