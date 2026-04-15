Küresel enerji koridorları alev alev. Hürmüz Boğazı'nın fiilen kapanmasıyla fırlayan petrol ve gaz fiyatları, ülkeleri sadece çevresel değil, bir ulusal güvenlik meselesi olarak yenilenebilir enerjiye itiyor. Ancak bu geçiş, bizi başka bir bağımlılığın kucağına itiyor: Elektrikli araçlardan rüzgar türbinlerine, akıllı telefonlardan füze sistemlerine kadar her şeyin kalbinde yer alan nadir toprak elementleri.

Çin'in "Yapışkan" Hakimiyeti: Mıknatıs Tekeli

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) verileri korkutucu bir gerçeğe işaret ediyor. Kalıcı mıknatıs üretiminde kullanılan neodimyum ve terbiyum gibi elementlere olan talep 2030’a kadar yüzde 30'dan fazla artacak.

Asıl kriz ise bu madenlerin nerede olduğu değil, kimin işlediği. Çin, bu kritik elementlerin rafine üretiminin yüzde 90'ından fazlasını elinde tutuyor. Yani dünya yeşil enerjiye geçmek istiyorsa, anahtar şu an Pekin'in elinde. Çin'in uyguladığı ihracat kısıtlamaları, bu bağımlılığın küresel ekonomi için ne kadar büyük bir kırılganlık yarattığını kanıtlıyor.

Türkiye "Oyun Değiştirici" Olabilir mi?

Uzmanlara göre Nadir Toprak Elementleri, yer kabuğunda aslında sanıldığı kadar "nadir" değil. Sorun, bu madenleri ekonomik olarak ayrıştıracak ve işleyecek teknolojiye sahip olmakta. Türkiye Kritik Mineral İnisiyatifi Kurucusu Sait Uysal, bu noktada Türkiye’nin elindeki dev kozu işaret ediyor: Eskişehir-Beylikova sahası.

MTA verilerine göre 1,3 milyon tonu aşan rezerviyle Beylikova, dünyadaki en büyük sahalardan biri. Eğer Türkiye sadece ham madde satmak yerine, madencilikten mıknatıs üretimine kadar entegre bir ekosistem kurabilirse, Çin tekeline karşı dünyanın en güçlü alternatifi olabilir.

Küresel Ham Madde Savaşları Başladı

Türkiye Madenciler Derneği Çevre Koordinatörü Caner Zanbak, 2030’a kadar sürecek olan bu sürecin sadece ekonomik değil, sert bir jeopolitik çekişme olacağını vurguluyor. Elektrikli araç ve savunma sanayindeki devasa ihtiyaç, ülkeleri yeni ittifaklar kurmaya zorluyor.

Jeopolitik uzmanları uyarıyor: Geçmişte petrol hatları için verilen savaşlar, gelecekte "Kritik Mineraller" ve "Ayrıştırma Teknolojileri" için verilecek.