Çin’in Dünya yörüngesindeki Tiengong (Gök Sarayı) Uzay İstasyonu’na gönderdiği yeni ekipte Pakistanlı astronot Muhammed Zişan Ali de yer aldı. Yükleme uzmanı olarak sefere katılan 40 yaşındaki Ali, Çin’in insanlı uzay programındaki ilk yabancı astronot ve Dünya yörüngesine çıkan ilk Pakistan vatandaşı oldu.

Xinhua’nın haberine göre, Çinli astronotlar Tang Hongbo ve Vu Yi ile Ali’yi taşıyan Şıncou-24 uzay mekiği, Long March 2F roketiyle ülkenin kuzeybatısındaki Ciuçüen Uydu Merkezi’nden fırlatıldı.

Mekiğin pilotluğunu üstlenen 51 yaşındaki Tang Hongbo, 2021’de Şıncou-12 ve 2023’te Şıncou-17 görevleri kapsamında Tiengong’da bulunmuştu. Uçuş mühendisi olarak görev yapan 39 yaşındaki Vu Yi ise ilk kez insanlı uzay görevine katılıyor.

PAKİSTANLI ASTRONOT ÖNCEKİ EKİPLE DÖNECEK

Ali, istasyondaki görev değişiminin ardından halen Tiengong’da bulunan Şıncou-23 ekibiyle Dünya’ya dönecek.

Pakistanlı astronotun yolculuğunun temelini, CMSA ile Pakistan Uzay ve Üst Atmosfer Araştırma Komisyonu (SUPARCO) arasında Şubat 2025’te imzalanan anlaşma oluşturdu. Anlaşmayla bir grup Pakistanlı astronotun seçilerek uzay görevi için Çin’de eğitilmesi kararlaştırılmıştı.

CMSA, nisandaki açıklamasında Muhammed Zişan Ali ve Hürrem Davud’un farklı aşamalardaki seçmelerde başarılı olarak Çin’de uzay uçuşu eğitimi almaya hak kazandığını duyurmuştu. Açıklamada, eğitim görecek adaylardan birinin Çin’in uzay istasyonuna düzenlenecek insanlı sefere katılacağı belirtilmişti.

CU YANGCU UZAYDA BİR YILI TAMAMLAYACAK

Altı aydır istasyonda görev yapan Şıncou-23 ekibinden Cu Yangcu ise yeni ekiple çalışmayı sürdürecek. Cu, istasyonda bir yılı tamamlayacak ve uzun süreli uzay seferlerinin insan bedenine etkilerini inceleyen araştırmanın deneği olacak.

Uzayda uzun süre kalmak, düşük yer çekimi ve radyasyon nedeniyle kemik yoğunluğunun azalması, kas kaybı, uyku bozukluğu, fiziksel ve psikolojik yorgunluk gibi etkilere yol açabiliyor.

Uzayda en uzun kalış rekorunu, 1994-1995 yıllarında Mir Uzay İstasyonu’nda 437 gün, yaklaşık 14 ay geçiren Rus astronot Valeri Polyakov elinde bulunduruyor.

TİENGONG’A UZAY TELESKOBU EKLENMESİ PLANLANIYOR

Çin, ABD’nin uzay araştırmaları alanındaki işbirliğini yasaklaması ve Uluslararası Uzay İstasyonu programına katılımını engellemesi nedeniyle Dünya yörüngesinde kendi istasyonunu kurdu. Artık faal olmayan Rus Mir Uzay İstasyonu model alınarak inşa edilen Tiengong, bir çekirdek modül ve iki laboratuvar modülünden oluşuyor.

İstasyonun ana parçası Tienhı (Göksel Uyum) çekirdek modülü 29 Nisan 2021’de, ilk laboratuvar modülü Vıntien (Gökleri Aramak) 24 Temmuz 2022’de, ikinci laboratuvar modülü Mıngtien (Gökleri Düşlemek) ise 31 Ekim 2022’de fırlatıldı.

Laboratuvar modüllerinin eklenmesiyle T biçimindeki ana iskeleti tamamlanan istasyon, uygulama ve geliştirme aşamasına geçti. Şüntien (Gökleri Dolaşmak) adlı uzay teleskobunun da ayrı bir modül olarak istasyona eklenmesi planlanıyor.

Üç kişilik taykonot ekiplerinin dönüşümlü görev yaptığı Tiengong’a, Şıncou (Kutsal Gemi) mekikleriyle personel, Tiencou (Gök Gemisi) mekikleriyle ikmal malzemeleri taşınıyor.