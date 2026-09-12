Küresel enerji pazarında hammadde tedarikini garanti altına almak isteyen Çin, Afrika’daki kritik maden yatırımlarına bir yenisini daha eklemeye hazırlanıyor. Çin devleti bünyesinde faaliyet gösteren nükleer enerji grubu CNNC Overseas, Avustralya merkezli Bannerman Energy’nin Namibya’da yürüttüğü Etango uranyum projesine toplamda 321,5 milyon dolarlık yatırım yapma aşamasına geldi.

Projenin finansmanını sağlamak adına Bannerman Energy tarafından başlatılan 82 milyon dolarlık hisse senedi yerleştirme hamlesi, Çinli devin yatırımı öncesindeki tüm kritik koşulların tamamlandığını ortaya koydu.

Yürütülen ortak girişim anlaşması doğrultusunda CNNC Overseas projeye 294,5 milyon dolar doğrudan yatırım sağlarken, şirketin geçmiş dönemde yaptığı 27 milyon dolarlık harcamayı da üstlenecek.

ÇİN AFRİKA'DAKİ ETKİSİNİ ARTIRIYOR

Mülkiyet yapısında Namibya Tek Ekonomi Vakfı'nın yüzde 5'lik payı korunurken, kalan ekonomik hisse oranları Bannerman için yüzde 52,25, Çinli grup için ise yüzde 42,75 olarak tescillenecek.

Bu stratejik ortaklığın en kritik maddesini ise madenin işletme ömrü boyunca üretilecek uranyumun yüzde 60'ının doğrudan Çin'e aktarılması oluşturuyor. Yılda ortalama 3,5 milyon pound uranyum oksit rekoltesi hedeflenen sahada, Çin firmasının yıllık alım kotası yaklaşık 2,1 milyon poundu bulacak.

Finansal prosedürlerin tamamlanmasının ardından tarafların resmi imzaları atması ve yılın son çeyreğinde tesisin tam kapsamlı inşaat çalışmalarına başlanması planlanıyor. Henüz nihai onay aşamasında olan projenin faaliyete geçmesiyle birlikte Çin, Afrika kıtasındaki nükleer hammadde dominasyonunu belirgin bir şekilde artırmış olacak.