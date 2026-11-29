Çin, uzay çalışmaları kapsamında ülkenin kuzeyindeki Shanxi eyaletinde bulunan Taiyuan Uydu Fırlatma Merkezi'nden uzaya dört yeni uydu daha gönderdi. Pekin saatiyle 11.53’te "Uzun Yürüyüş-6C Y3" taşıyıcı roketi ile gerçekleştirilen fırlatma operasyonunda; iki adet uzay tabanlı bulut teknolojisi doğrulama uydusu ile AIRSAT 12 ve AIRSAT 13 uyduları taşındı. Fırlatmanın ardından dört uydunun da planlanan yörüngelerine başarıyla yerleştiği bildirildi. Gerçekleştirilen bu fırlatma, Çin’in "Uzun Yürüyüş" taşıyıcı roket serisinin 683’üncü başarılı uçuş görevi olarak kayıtlara geçti.

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