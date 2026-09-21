ABD ve Çin, Başkan Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasında perşembe günü Washington’da düzenlenecek üst düzey zirve öncesinde bir yapay zeka diyaloğu kurma konusunda anlaşmaya vardı.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, pazar günü New York’ta Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng ile gerçekleştirdiği görüşmelerin ardından bu adımı duyurdu.

Karar, yapay zeka sektörü liderlerinin araştırmalarda yavaşlamaya gidilmemesi halinde insanların teknolojinin kontrolünü kaybedebileceğine yönelik son uyarılarının ardından geldi.

YAPAY ZEKAYA KARŞI RAKİPLER EL ELE VERDİ

ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer, iki tarafın Mayıs ayında Pekin’de Trump ile Şi’nin gerçekleştirdiği görüşmede ele alınan "ticaret kurulunu" da resmileştirildi.

ABD ve Çin heyetlerinin zirve öncesinde bir günlük görüşme gerçekleştirdiği New York’taki JPMorgan genel merkezinde konuşan Bessent, "Çin ile ticaret ve yapay zeka konusunda son derece başarılı bir görüşme gerçekleştirdik ve Pekin’de yarım kalan anlaşmayı tamamladık. Pekin'de ticaret kurulunu oluşturmuş ve yapay zeka konusunu başlatmıştık, bu akşam bunlar operasyonel hale getirildi" açıklamasında bulundu.

Bessent, ABD’nin ulusal güvenlikle ilgili yapay zeka olaylarıyla ilgilenmek üzere bir "bildirim mekanizması" kurulmasını teklif ettiğini ve yapay zeka diyaloğunun "ortak hedefler ile ortak tehditlere ilişkin ortak bir vizyon" oluşturulmasına yardımcı olacağını ifade etti.

Hazine Bakanı ayrıca, "Dünyanın bir ve iki numaralı yapay zeka güçleri arasında opaklıktan daha fazla şeffaflığa doğru ilerleyen her sınır ötesi faaliyet gibi bunun da çok önemli olduğunu düşünüyoruz" dedi.

Şİ VE TRUMP BİR ARAYA GELİYOR

İki tarafın görüşmelerde yapay zekanın yanı sıra Tayvan, İran ve geçen yılın ekim ayında Güney Kore'nin Busan kentinde imzalanan bir yıllık ticaret savaşı ateşkesinin uzatılması imkanını da içeren çeşitli konuları ele alması bekleniyordu.

Trump, perşembe günkü zirve öncesinde çarşamba günü Şi’yi Andrews Ortak Üssü’nde karşılayacak.

Zirve programında Çinli lider için verilecek bir devlet yemeği de yer alıyor. Görüşme, Şi’nin Pekin’de Trump’ı ağırladığı devlet ziyaretinden dört ay sonra gerçekleşecek ve Trump'ın ilk başkanlık döneminin başında, 2017'de Mar-a-Lago'da yapılan görüşmeden bu yana iki liderin ABD topraklarındaki ilk buluşması olacak.

Pazar günü New York’taki görüşmelerin ana gündem maddelerinden birini, iki süper güç arasındaki tehlikeli ticaret savaşını durduran Busan ateşkesinin uzatılması konusunda bir anlaşmaya varılıp varılamayacağı oluşturdu.

EN ÖNEMLİ KONU: NADİR TOPRAK ELEMENTLERİ

Busan’da imzalanan anlaşmada ABD, binlerce Çinli şirketi etkileyecek ihracat kontrollerinin uygulanmasını ertelemeyi kabul etmiş; Çin ise nadir toprak elementlerine yönelik geniş kapsamlı ihracat kısıtlamalarını erteleyeceğini bildirmişti.

Görüşmeler hakkında bilgi sahibi kaynaklara göre Çin tarafı, ateşkesin Trump’ın ikinci başkanlık döneminin sonuna kadar uzatılması yönünde baskı yaptı.

Ancak ABD bu talebe direnerek süreyi altı ayla sınırlandırmaya çalıştı. Bu tutumda, Washington’ın Pekin’in nadir toprak elementleri konusunda verdiği taahhütleri yerine getirmediğine inanması kısmen etkili oldu.

ABD’li şirketlerin nadir toprak elementlerini temin etmede yaşadığı gecikmelere ilişkin endişelerin yanı sıra Washington, Çin’in ABD tedarik zincirleri için kritik önem taşıyan Japonya’ya metal ihracatına getirdiği kısıtlamalar konusundaki endişelerini de Pekin’e iletti.

Bessent ve Greer, Washington ve Pekin’in 2025’in başlarında bir ticaret savaşına girmesinden bu yana He ile bir dizi toplantı yaptı.

Ancak New York’ta gerçekleştirilen görüşmeler, tarafların Avrupa ve Asya dışındaki ilk buluşması olma özelliğini taşıyor.