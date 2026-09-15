Türkiye’de yıllık yaklaşık 8 bin ton seviyesinde bulunan yaban mersini üretiminin artırılması için yatırımlar hız kazanıyor. Kişi başı tüketiminin yaklaşık 100 gramda kalması, iç piyasadaki potansiyelin büyütülmesi için yeni adımların atılmasını gündeme getiriyor.

Yalova’da başlayan üretim çalışmalarının önümüzdeki dönemde daha geniş alanlara yayılması hedefleniyor. Mevcut üretim alanlarının büyütülmesi ve yeni fidan dikimleriyle birlikte yıllık üretim kapasitesinin önemli ölçüde artırılması planlanıyor.

TEKNOLOJİYLE ÜRETİM VERİMLİLİĞİ ARTIRILIYOR

Yaban mersini üretiminde teknolojik uygulamalardan da yararlanılıyor. Yaprak analizleri ve hasat tahminine yönelik çalışmalar yürütülürken, yeni nesil makinelerle meyveler kalite ve boyutlarına göre sınıflandırılıyor. Saatte yaklaşık 3 ton ürünü işleyebilen sistemler, hasat sonrası süreçlerin daha hızlı yürütülmesini sağlıyor.

İHRACAT PAZARLARI GENİŞLETİLMEK İSTENİYOR

Türkiye’de üretimin artırılmasının yanı sıra yaban mersininde ihracatın da büyütülmesi hedefleniyor. Önümüzdeki dönemde Avrupa’daki farklı pazarlara daha fazla ürün gönderilmesi ve düzenli ihracat bağlantılarının kurulması planlanıyor.

YÜKSEK MALİYETLER ÜRETİCİYİ ZORLUYOR

Sektörün büyümesinin önündeki en önemli sorunlardan biri ise finansman maliyetleri olarak öne çıkıyor. Yüksek faiz oranları, tarımsal finansman limitlerinin yetersiz kalması ve desteklerin sınırlı olması, yeni yatırımların önünde engel oluşturuyor. Bu nedenle üreticiler farklı finansman modelleri geliştirmeye yöneliyor.

YERLİ ÜRETİMİN PAYININ ARTIRILMASI HEDEFLENİYOR

Dünya genelinde yaban mersini üretiminde Çin öne çıkarken, Türkiye’de market raflarında ithal ürünlerin ağırlığı dikkat çekiyor. Üretici ile market arasındaki fiyat farkı da yerli üreticinin rekabet gücünü etkiliyor.

Türkiye’de kilogramı üreticide yaklaşık 250 liradan alıcı bulan yaban mersininin marketlerde 450 liraya kadar çıkabilmesi, hem üretim maliyetlerini hem de tüketici fiyatlarını gündeme getiriyor. Sektördeki yatırımlarla birlikte yerli üretimin artırılması, ithalata olan bağımlılığın azaltılması ve yaban mersininin Türkiye’de daha fazla tüketilmesi amaçlanıyor.