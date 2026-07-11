Çin'in güneyindeki Guangzhou kentinde Çin'in önde gelen bilim insanları ve mühendisleri 2023 yılında gizli bir görüşme gerçekleştirdi.

Gündem maddesi, ABD'li trilyoner Elon Musk'un Starlink uydu sistemi vardı. Starlink, müttefikleri Rusya'nın bir türlü alt edemediği Ukrayna ordusunun belkemiği olmuştu.

Dünya yörüngesinde dönen takım yıldızı uydular, ordu arası iletişimden İHA'ların kullanıma kadar her konuda Ukrayna'nın dayandığı taş oldu.

Bu, Rusya için olduğu kadar kendi fetih hayalleri olan Çin için de bir tehdit haline geldi. Hal böyle olunca, Çinli mühendisler şu soruyu sordu: Starlink'i nasıl yok ederiz?

Der Spiegel, Insider ve Le Monde'nin araştırması, Çin ve Rusya'nın Starlink'i yok etmek için kurdukları planları belgeleriyle açığa çıkardı. İki ülke, ABD uyduları ve silahlarına karşı ittifak kurdu.

Bir yıl önce, isimsiz bir kaynak Der Spiegel’e belgeler iletti ve şu kısa notu ekledi: “Çin bunu inkar etse de, Rusya ile Çin arasındaki askeri işbirliği gelişiyor.” Bunun ardından aylar süren ortak araştırmacı gazetecilik çalışmaları başladı.

3 AŞAMALI YOK ETME PLANI

2023'te, 3. Çin-Rusya Askeri-Teknik Forumu'nda mühendisler, Starlink'in sonu için hazırlanan planları devlet büyüklerine gösterdi.

Guangzhou belgeleri arasında, tamamen Starlink’e karşı önlem almaya adanmış bir sunum yer aldı.

Sunum iki dilli olsa da, Rusça metindeki çok sayıda bariz hata, bunun Çin tarafı tarafından hazırlandığını gösterdi.

Slayt sunumu, gizli belge olarak işaretlendi. Sunum, Starlink’in ticari geniş bant hizmetinden ağ tabanlı askeri altyapıya doğru geçirdiği evrimi ele alarak başlıyor.

GPS sinyallerinin zayıfladığı durumlarda yedek navigasyon sistemi, yüksek hassasiyetli sürekli gözetleme platformu ve her şeyden önce dağıtık bir mimari olduğunu vurguluyor.

Çinli mühendisler, bir ya da bir miktar uydunun yok edilmesinin yeterli olmadığını, ağır esnek olduğunu vurguluyor. Ancak, Çinli mühendisler bu duruma 3 aşamalı bir 'yok etme planıyla' yaklaştı.

Buna göre birinci aşama, Rusya ve Çin işbirliğiyle diplomatik baskı uygulayarak Starlink uydularının fırlatılmasını önlemek.

İkinci aşama, Musk'ın uydu ağını genişletmek için ihtiyacı olan bantları ve frekansları ele geçirerek Starlink'in önünü kesmek. Rusya ve Çin kendi uydularını fırlatarak yörüngeleri doldurmayı planlıyor.

Üçüncü aşama ise uyduların fiziksel olarak yok edilmesi. Bilgisayar virüsleriyle işlevsiz bırakılacak olan uydular, açıklanmayan bir silah aracılığıyla yörüngede imha edilecek.

S-500 DETAYI

Gösterilen planlar, Rus ve Çin yetkilileri son derece etkiledi. Ülke heyetleri orada silah üretimi işbirliği için anlaşmaya vardı.

Bu planlar, 2 yıl içinde hız kazandı. Uyduları yok etmek için kullanılabilecek silahlar da belli olmaya başladı.

Çin ordusu, uyduların güçlü lazerler ve uydu avcısı füzelerle yok edilebileceğini vurguladı. Rusya ise uyduları, uzaya küçük fakat hızlı bilyeler ateşleyerek yok edebileceklerini belirtti.

Gösterilen planlar, uzay savaşıyla da sınırlı kalmadı. NATO cephaneliğine karşı 5 kategoride yeni silahlar üretilmesi taahhüdü verildi.

Uzayda Starlink hedefken, karada ve havada savunma sistemleri, otonom kamikaze İHA sürüleri, yeni nesil zırhlı araçlar ve son teknoloji hava araçları odak noktası oldu.

Bu projelerin arasında S-500 hava savunma sistemini bile geride bırakacak bir proje öne çıktı.

ABD'nin Patriot füzelerine karşılık olarak planlanan ancak üretime henüz geçmeyen S-500'lerin yerine, hipersonik füzeler kullanan bir hava savunma sistemi planlandı.

Rusya ve Çin'in ortak üretimi olacak olan bu sistem, 4 bin kilometre menzil ve 25 gram başlığıyla dakikalar içinde hedefleri saniyeler içinde imha etme sözü verdi.

Rusya'nın savaş tecrübesi bu sistemler üzerinde belirleyici etkiye sahip. Çin, Rusya'nın savaş süresince elde ettiği verileri kullanarak bu yeni sistemleri mükemmel hale getirmeyi planlıyor.

Rusya ve Çin'in işbirliği hızla artarken, bu haber Avrupa'da endişelere neden oldu. Alman Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, "“Çin’in Rus ordusuna sağladığı desteğin oldukça geniş boyutlarda olduğuna dair bulgular son derece endişe vericidir,” yorumunu yaptı.