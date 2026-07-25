ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ilgili açıklamalarda bulundu.

‘ÇİNLİ ŞİRKETLER İÇİN DE GEÇERLİ’

Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile Pekin'de yaptığı görüşmede, Çin liderinin kendisine İran'a hiçbir koşulda silah vermeyeceğini veya satmayacağını söylediğini ve bunun Çinli şirketler için de geçerli olduğunu aktardığını belirtti.

‘BEN DE ONA BÜYÜK İYİLİKLER YAPIYORUM’

Trump, "İlişkilerimizi göz önünde bulundurarak sözüne güveniyorum. Üstelik ben de ona çok büyük iyilikler yapıyorum" ifadesini kullandı.

‘İRAN’A SİLAH SATMAYACAĞIM’

Trump aynı şekilde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de "Ukrayna'da devam eden korkunç savaşa rağmen" kendisine İran'a silah satmayacağını söylediğini kaydetti.

‘NATO ÜLKELERİNE SİLAH SATTIĞIMI BİLİYOR’

Trump, "(Putin) Ukrayna'ya değil, NATO ülkelerine silah sattığımı biliyor" dedi.