Çin, 2025 yılı için yaklaşık yüzde beş büyüme hedefi belirlediğini duyurdu. Geçen yılki hedefi koruyan Pekin yönetimi, ABD'nin arttırdığı gümrük tarifelerinin ihracata dayalı ekonomisine olacak etkilerine karşı hazırlık yapıyor.

Başbakan Li Kang, Ulusal Halk Kongresi’nin (UHK) yıllık toplantısının açılışında hükümet çalışma raporunu sundu. ABD tarifelerine rağmen sunulan büyüme hedefinin "halkının ve ülkesinin iradesini yansıttığını söyledi.

Li, "ABD bir tarife savaşı, ticaret savaşı veya başka bir tür savaş dayatmakta ısrar ederse Çin sonuna kadar savaşacaktır" ifadelerini kullandı.

KARŞI VERGİLER GECİKMEDİ

Li’nin konuşması, ABD Başkanı Donald Trump’ın Kongre’ye hitabından kısa bir süre önce gerçekleşti. ABD Başkanı Çin'e yüzde 20 gümrük vergisi getiren Trump, Çin'i baş rakibi olarak gördüğünü belirtmişti.

Çin yönetimi hızla misillemede bulunarak belirli ABD'den gelen gıda ürünlerine yüzde 15’e varan ek gümrük vergileri getirdi. Süt ürünlerine ise yüzde 10 vergi getirdi.

Bunun yanında Çin, 12 ABD firmasına yönelik ihracat kontrollerini genişletti ve Dünya Ticaret Örgütü’ne şikayette bulundu. Ayrıca üç büyük Amerikan şirketinden kütük ve soya fasulyesi ithalatını durdurdu.

Çin’in iddialı büyüme hedefi, ABD’nin ticaret savaşını tırmandırdığı bir dönemde istikrar mesajı verme çabasının bir parçası olarak görülüyor. Dünyanın en büyük ekonomisinden gelen baskılar artarken Pekin, ekonomisinin dirençli olduğunu göstermeye çalışıyor.

ÇİN'DE ÜRETİM PAHALILAŞACAK

Pekin’deki Renmin Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Enstitüsü Direktörü Wang Yiwei, Trump’ın tarifelerinin asıl amacının "Çin’i dünyanın fabrikası olma konumundan uzaklaştırmak" olduğunu söyledi.

Wang, düşük maliyetli ve emek yoğun üretim yapan Çinli fabrikaların kar marjlarının zaten dar olduğunu belirterek "Yüzde 10’luk bir tarife artışı bile bu tür fabrikaları Vietnam veya çevre ülkelerine taşınmaya zorlayabilir. Bu da Çin’in üretim sektörünü aşındıran bir süreç yaratır" dedi.

Bu konuda, Çin'in taşımacılık faaliyetleri de önem taşıyor. Kemer ve Kuşak Yolu projesi kapsamında Afrika'da ve Panama'da lojistiği kolaylaştıran adımlara imza atan Çin'in, ürünlerini hızla ulaştırabilmesi için Panama kanalı gibi önemli gemi ticaret yollarına ihtiyacı var.

Trump'ın özellikle Panama Kanalı'na olan ilgisi ve ABD limanlarında Çin üretimi yük gemilerine olan yaptırımlar, bu üretim pahalılığına ekleme yaparak Çin'i dünyanın fabrikası olmaktan çıkarabilir.