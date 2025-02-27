Çinli teknoloji devi Tencent, Perşembe günü kendi yapay zeka modelini tanıttı. Şirket, Hunyuan Turbo S’nin, tüm dünyada yapay zeka piyasalarını alt üst eden DeepSeek’in R1 modelinden daha hızlı yanıt verebildiğini duyurdu.

Tencent’in açıklamasına göre model, “sorulara yanıt vermeden önce uzun süre düşünmek zorunda kalan” DeepSeek R1 ve Hunyuan T1 gibi sistemlerden ayrışarak sorgulara bir saniyeden kısa sürede cevap verebiliyor.

Tencent, Turbo S'nin bilgi araştırma, matematik ve akıl yürütme alanlarında test edildiğini ve performansının DeepSeek’in V3 modeliyle eşleştiğini belirtti.

DeepSeek’in V3 modeli, OpenAI’nin ChatGPT’sini geride bırakarak uygulama mağazalarında en çok indirilen yapay zeka sohbet botlarından biri haline gelmişti.

ÇİN'DE YAPAY ZEKA RÖNESANSI

Çinli startup, ABD’nin teknoloji merkezlerinde büyük ilgi gördü. Tencent ve diğer büyük teknoloji şirketleri, 2022'nin sonlarında OpenAI'nin ChatGPT'sinin piyasaya sürülmesiyle hız kazanan yapay zeka yarışında geride kalmamak için yeni modeller geliştirme baskısıyla karşı karşıya.

DeepSeek’in hızlı yükselişi, Çinli devleri kendi yapay zeka modellerini geliştirmeye yönlendirdi. Geçtiğimiz ay, DeepSeek R1'in büyük yankı uyandırmasının ve Çin dışındaki piyasalarda AI hisselerinde düşüşe yol açmasının ardından Alibaba, Qwen 2.5-Max modelini piyasaya sürdü.

Şirket, yeni modelin DeepSeek V3'ü birçok alanda geride bıraktığını iddia etti. Tencent ise Turbo S’nin kullanım maliyetlerinin önceki versiyonlarına kıyasla çok daha düşük olduğunu belirtti.

DeepSeek’in açık kaynak stratejisi ve düşük fiyat politikası, diğer Çinli yapay zeka firmalarını daha uygun maliyetli çözümler sunmaya zorluyor.