Elmas sektörünün dev şirketlerinden De Beers, Çin yapımı yapay elmasların kar oranlarını düşürmesi sebebiyle Güney Afrika'nın en büyük elmas madeni olan Venetia'daki üretimi iki yıl boyunca durdurma kararı aldı.

Şirket, dünya elmas piyasasındaki durgunluğu gerekçe göstererek maliyetleri düşürmeyi ve operasyonları daha verimli hale getirmeyi hedeflediğini duyurdu.

Afrika elmaslarının en önemli üreticisi olan İngiliz De Beers, Afrika bir elmas devi haline gelmişti.

Anca sektör genelinde fiyatların düşmesi, özellikle Çin'de elmas alımlarının azalması ve laboratuvarda üretilen daha ucuz taşların yarattığı güçlü rekabet dev şirketi zora soktu.

Çin'deki yapay elmas ticareti, tek taş fiyatlarını yüzde 30 kadar düşürürken doğal elmas fiyatlarını da dibe çekti.

Hal böyle olunca elmas üretiminin en büyük şirketlerinden biri olan De Beers, doğduğu ülkede kepenk kapatmak zorunda kaldı.

ÇİN LABORATUARI MADENLERİ SOLLADI

Güney Afrika'nın en kuzeyinde yer alan Venetia madeni, tek başına ülkedeki elmas üretiminin yüzde 40'ından fazlasını karşılıyor.

Yaklaşık yarım milyon kişiye iş imkanı sağlayan ve ulusal gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYH) yüzde 4'ünden fazlasını oluşturan Güney Afrika madencilik sektöründe, sendikalar daha önce iş kayıplarına karşı uyarılarda bulunmuştu.

Ancak bu uyarılar dikkate alınmadı. Laboratuarladan çıkan Çin yapımı elmaslar piyasayı ele geçirdi.

Son yıllarda tüketicilerin madencilerin çalışma koşulları, ücretleri ve çevresel zararlara yönelik etik endişeleri, laboratuvar ortamında üretilen elmasların popülaritesini artırdı.

Yapay elmas pazarının büyüklüğü 18 milyar dolara çıkarken, doğal elmasa talep düştü. Son derece pahalı olan doğal elmasa ilgi bu şekilde eridi.

DE BEERS'İ SATMAK İSTİYORLAR

Zimnisky Rough Diamond Endeksi'ne göre doğal elmas fiyatları son üç yılda yaklaşık yüzde 30 geriledi.

Sektörde zorlu bir dönem yaşanırken, Uluslararası Elmas Danışmanları ham elmas fiyat endeksinin 2022'den bu yana neredeyse yarı yarıya düştüğünü gösterdi.

Ana ortak Anglo American'ın ise De Beers'i satmaya çalıştığı ve yapay zeka patlamasının etkisiyle büyüyen bakır pazarına odaklanmayı planladığını söyledi.

Ancak De Beers, henüz pes etmiş değil. Tasarruf ve kalite kontrol yolunu seçen dev üretici yeniden yapılanmaya gidiyor.

ŞİRKET YENİ YOLLAR DENİYOR

Çoğunluk hissesi Anglo American'a ait olan De Beers, iki yıllık arayı Venetia madenindeki altyapıyı daha verimli ve yüksek kapasiteli hale getirmek için kullanacağını, piyasa koşulları düzeldiğinde üretime yeniden başlayacağını taahhüt etti.

De Beers gibi köklü firmalar değişime ayak uydurarak kendi laboratuvar üretimi alternatiflerini çok daha uygun fiyatlarla piyasaya sundu.

Aynı zamanda DiamondProof gibi araçlar kullanan şirket doğal elmasların kalitesini ve ayarını ölçen yöntemlere başvurdu. Bu elmasların değerini bu tekniklerle artırdı.

Tarihi 1871 yılına kadar uzanan De Beers, geçmişte "Bir Elmas Sonsuza Kadar Sürer" sloganıyla elmas yüzükleri evliliğin vazgeçilmez bir parçası haline getirmişti.