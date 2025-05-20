Çin, büyümeyi destekleme çabaları kapsamında 7 ay sonra ilk defa gösterge kredi faiz oranlarını düşürdüğünü açıkladı.
Çin, ticaret gerilimlerinin büyümeyi tehdit ettiği bir dönemde ekonomisini canlandırma çabalarını artırarak, Salı günü temel kredi faiz oranlarını 10 baz puan indirdiğini açıkladı.
Çin Merkez Bankası (PBOC), 1 yıllık kredi ana faiz oranını (LPR) yüzde 3,1’den yüzde 3,0’a, 5 yıllık LPR’yi ise yüzde 3,6’dan yüzde 3,5’e düşürdü.
Çin'in bu hamlesi, Ekim ayında yapılan 25 baz puanlık indirimin ardından gelen ilk faiz indirimi oldu ve Pekin’in ekonomiyi destekleme çabalarını yoğunlaştırdığını gösterdi.