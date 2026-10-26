Çin yuanı, petrol fiyatları ve ABD Hazine tahvil getirilerindeki düşüşün doları baskılamasıyla dolar karşısında son dört yılın zirvesine çıktı. Çin anakarasındaki spot yuan, gün içinde dolar başına 6,6682 seviyesine ulaşarak Haziran 2022'den bu yana en güçlü düzeyini gördü.

Ardından 6,6691 seviyesinde işlem gören yuan, kazanımlarını gece geç saatlerdeki kapanışa kadar korursa üst üste sekizinci işlem seansını yükselişle tamamlayacak. Böylece Mayıs ayından bu yana en uzun yükseliş serisi kaydedilecek. Asya piyasalarındaki son işlemlerde ise dolar başına 6,6688 seviyesindeki yuanın değer kazancı yaklaşık yüzde 0,01 oldu.

REFERANS KURDA ŞUBAT 2023'TEN BU YANA EN GÜÇLÜ SEVİYE

Çin Halk Bankası (PBOC), piyasa açılışından önce günlük orta nokta kurunu dolar başına 6,7162 yuan olarak belirledi. Bu, yuan açısından 2 Şubat 2023'ten bu yana en güçlü referans kura karşılık geldi. Spot yuanın bu orta noktanın her iki yönünde günlük en fazla yüzde 2 hareket etmesine izin veriliyor.

Pazartesi günü belirlenen referans kur, Reuters'ın 6,6691 seviyesindeki tahminine göre yuan açısından 471 pip daha zayıf kaldı. Bu, 23 Eylül'den bu yana beklentiye göre görülen en büyük aşağı yönlü sapma oldu.

Piyasa uzmanları, Çin merkez bankasının bu yıl günlük resmi kur yönlendirmesini kademeli olarak güçlendirdiğini, ancak yuanın değerini piyasa beklentilerinin altında tutan referans kurlar belirlediğini kaydetti. Bu yaklaşım, değer kazanma hızını kontrol altında tutma çabası olarak değerlendirildi.

Barclays analistleri yayımladıkları notta, "Çin Halk Bankası (PBOC), piyasa beklentilerinin altında kalan kur sabitlemeleri yoluyla daha hızlı bir değer artışına direnmeye devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Analistlere göre bu yaklaşım, düzensiz değer kayıplarına karşı daha güçlü bir taban oluşturuyor. Ticaret ağırlıklı para birimi güçlendikçe referans kur mekanizması yuanın kazanç hızını sınırlamayı sürdürebilir.

GOLDMAN SACHS: İÇ TALEP DE DESTEKLENMELİ

Goldman Sachs analistleri, yuanın yavaş ancak sürdürülebilir bir değerlenme sürecinde olduğunu belirtti. Başlangıçtaki derin değer kaybı dikkate alındığında, mevcut tahminlerin ve vadeli piyasa fiyatlamalarının bu sürecin ne kadar devam edebileceğini hafife aldığını kaydetti.

Yuanın değer kazanmasının Çin'in ekonomik sorunlarını tek başına çözemeyeceğini vurgulayan analistler, hem para biriminin değerlenmesi hem de iç talebin desteklenmesi gerektiğini ifade etti. Bu iki hedef için iki ayrı politika aracına ihtiyaç olduğunu belirten Goldman Sachs analistleri, yuanın dolar karşısındaki 12 aylık hedefini korudu.

FAİZ KARARLARI VE ABD VERİLERİ İZLENECEK

Yatırımcılar, hafta içindeki önemli politika toplantıları öncesinde temkinli hareket etti. ABD Merkez Bankası (Fed), Japonya Merkez Bankası ve Avrupa Merkez Bankasının (ECB) faiz oranlarını değiştirmemesi, ancak şahin bir tutum sergilemesi bekleniyor. Çin'de ise yeni politika sinyalleri için beşinci genel kurul toplantısı izlenecek.

26–30 Ekim haftasının veri gündeminde, 27 Ekim Salı günü ABD'de açıklanacak dayanıklı mal siparişleri ve tüketici güven endeksi bulunuyor. Fed'in faiz kararı 28 Ekim Çarşamba saat 21.00'de açıklanacak; Fed Başkanı'nın basın toplantısı saat 21.30'da başlayacak.

29 Ekim Perşembe saat 15.15'te ECB'nin faiz kararı takip edilecek. Saat 15.30'da ABD'nin üçüncü çeyrek büyümesi, eylül ayı PCE enflasyonu, kişisel gelir ve harcamalar ile haftalık işsizlik maaşı başvuruları açıklanacak. ECB Başkanı Christine Lagarde'ın basın toplantısı ise saat 15.45'te yapılacak.

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