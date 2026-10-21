ÇINAR İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Örnek No:55*

T.C.

ÇINAR

İCRA DAİRESİ

2025/299 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/299 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Özellikleri:Diyarbakır İl, Çınar İlçe, İNCİRTEPE Mahalle/Köy, ÖNCÜLÜ-AKTEPE Mevkii, 0 Ada, 134 Parsel, Kıymet takdirine konu taşınmazın 1/1000 veya 1/5000 ölçekli İmar Planları dahilinde olmadığı, yapılaşmaya açık olmadığı anlaşılmıştır. Yine taşınmazın üzerinde herhangi bir yapı bulunmadığı incelenmiştir. Taşınmazın yer aldığı bölgede tarım yapıldığı ve kırsal alanda yer aldığı görülmüştür. Bahse konu taşınmaza Öncülü Küme Evleri Tali Yolundan ulaşılabilmekte olup, taşınmazın, su kaynağına mesafesi ve toprak yapısı itibarıyla sulu tarıma uygun olduğu anlaşılmıştır. Taşınmazın tapu kaydında ve fiili durumda sulu tarla vasfında olduğu görülmüştür.Taşınmazın fiili olarak ekili alana denk geldiği, tarımsal faaliyetin devam ettiği anlaşılmıştır. Taşınmaz üzerinde bağımsız bölüm birimi olmadığından herhangi bir değerlendirme yapılmamıştır. Diyarbakır İli, Çınar ilçesi, İncirtepe Mahallesi 134 Parsel Nolu Taşınmaz üzerinde yer alan tapu kayıtlarına göre susuz fiili olarak sulu tarla vasıflı taşınmaza mevcut alan ve mevcut durumuna göre borçlunun müşterek mülkiyet halindeki hissesine düşen değerinin; 8.097.037,74 TL'dir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 31/12/2026 - 10:12

Bitiş Tarih ve Saati : 07/01/2027 - 10:12 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/02/2027 - 10:12

Bitiş Tarih ve Saati : 08/02/2027 - 10:12

19/10/2026 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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