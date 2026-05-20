Muğla’nın Fethiye ilçesinde 19 yıl önce kaybolan Yasemin Dermenci’nin öldürülerek ormana gömüldüğünün ortaya çıkmasına ilişkin davada tutuklu sanık Tursun Karabulut, Antalya’da ikinci kez hakim karşısına çıktı. Daha önce verdiği ifadede cinayeti işlediğini söylediği belirtilen Karabulut, duruşmada suçlamaları reddederek olayın failinin eşi olduğunu öne sürdü.

Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı’nın faili meçhul olayların aydınlatılmasına yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında yeniden açılan dosyada, Yasemin Dermenci’nin 2006 yılında tüfekle vurularak öldürüldüğü ve gömüldüğü yönündeki bilgiler üzerine soruşturma derinleştirildi. Polis ekiplerinin teknik ve fiziki takibi sonucunda Tursun Karabulut ile Ö.D. gözaltına alındı.

Soruşturma aşamasında verdiği ifadede genç kızı, eşiyle ilişkisi olduğu gerekçesiyle öldürdüğünü itiraf ettiği belirtilen Karabulut’un gösterdiği bölgede yapılan kazıda insan kemiklerine ulaşıldı. Yasemin Dermenci’ye ait olduğu değerlendirilen kemikler üzerinde DNA incelemesi başlatıldı.

Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada savunma yapan Karabulut, sağlık sorunları bulunduğunu ve uzun süredir tutuklu olduğunu belirterek tahliye talebinde bulundu. Olay günü eşinin Yasemin Dermenci ile birlikte alkol aldığını anlatan Karabulut, “Aralarında tartışma çıktı. Eşim dışarı çıkıp silah ya da tüfek aldı ve kadına ateş etti. Vücudunun neresinden vurulduğunu görmedim” ifadelerini kullandı.

Cesedin daha sonra eve çağrılan kişiler tarafından araca yüklenerek götürüldüğünü iddia eden Karabulut, suçsuz olduğunu savunarak beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, dosyadaki tanıkların bir sonraki celsede dinlenmesine karar verirken, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmederek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.