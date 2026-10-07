İzmir'in Bornova ilçesi Atatürk Mahallesi'nde 3 Şubat günü saat 06.30 sıralarında yaşanan olayda, fabrikada işçi olarak çalışan Sinan Ümit (23), işe gitmek için evinden çıktığı sırada silahlı saldırıya uğradı. Ağır yaralanan Ümit, kaldırıldığı Ege Üniversitesi Hastanesi'nde hayatını kaybetti. İzmir Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin 4 gün süren teknik ve fiziki takibi sonucu, cinayet şüphelilerinin Aydın'ın İncirliova ilçesi Sınırteke Mahallesi'ndeki bir çiftlikte saklandığı belirlendi.

7 Şubat'ta düzenlenen operasyonda çiftlik sahibi C.P. ile birlikte E.M., İ.B. ve B.T. gözaltına alındı. Soruşturma derinleştirildiğinde, bu kişilerin Yunanistan'da tutuklu bulunan Sercan Sayal'ın yönettiği organize suç örgütünün talimatıyla hareket ettiği ve faillerin kaçırılmasına yardım ettikleri tespit edildi. Genişletilen operasyonlarda 12 şüpheli daha yakalanırken, toplam 16 kişi tutuklandı.

"TAZİYE ZİYARETİNDE ELE GEÇİRİLDİ"

Soruşturma kapsamında, çiftlikte saklanan şüphelileri Nazilli'den alıp İncirliova'ya götürdüğü öne sürülen galeri işletmecisi Levent Demir (30) hakkında şüpheli sıfatıyla arama kararı çıkarıldı. 8 aydır firari olan Demir, dün akşam Efeler ilçesine bağlı Ovaeymir Mahallesi'nde taziye ziyareti sırasında polis ekiplerince yakalandı.

Gözaltına alınan Demir, emniyetteki işlemlerinin ardından Aydın Adliyesi'ne sevk edildi. Şüpheli, SEGBİS yöntemiyle bağlandığı İzmir Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine gönderildi.