Cezaevinden firar eden G.D.’nin Maltepe’de bulunduğu ihbarını alan polis ekipleri bir eve operasyon düzenledi.
Dron destekli operasyonda 'Kasten öldürme' suçundan aranan G.D. evin arka bölümünden kaçmaya çalıştığı sırada yakalandı.
15 YIL HAPİS CEZASIYLA ARANIYORDU
Şüphelinin yapılan kontrollerde 'Hükümlü veya tutuklunun kaçması' ve 'Kasten öldürme' suçlarından 15 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı ortaya çıktı.
Yakalanan G.D.'nin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.