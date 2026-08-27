Gaziosmanpaşa Şemsipaşa Mahallesi'nde saat 10.00 sıralarında, Hakan Sayacı, yolda yürüyen eski sevgilisi Şerife Gezer’in önünü kesti. Silahla ateş ederek Gezer'i göğsünden ve boynundan vuran Sayacı, olay yerinden kaçarak çevredeki bir iş yerine saklandı. Bilinci kapalı halde hastaneye kaldırılan kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olay yerinde yapılan incelemelerde 2 adet mermi kovanı bulundu.

Gözaltına alınan ve "kasten yaralama" suçundan sabıka kaydı bulunan Hakan Sayacı'nın ifadesinde, 10 yıl süren ilişkinin ardından 2 yıl önce ayrıldıklarını, eski sevgilisinin nişanlanıp evlilik hazırlığı yaptığını öğrenince öfkelendiğini söylediği öğrenildi. Evi önünde beklediğini ve minibüste takip ettiğini itiraf eden zanlı, konuşma talebi reddedilince cinayeti işlediğini iddia etti.

BABASINI ARAYIP HABER VERMİŞ

Polis ekiplerinin bilgisine başvurduğu acılı baba Ahmet G., zanlının kızının peşini uzun süredir bırakmadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Yaklaşık 2 yıl önce ayrıldılar ancak Hakan Sayacı kızımın peşini bırakmıyordu. Bugün kızım beni arayıp 'Hakan önümü kesti, bana zarar verecek' dedi. Ardından kızımın yaralandığı bilgisini aldım."

Saldırının ardından kendini bir dükkana kapatan Hakan Sayacı, polis ekiplerinin yürüttüğü müzakere ve kontrollü müdahale sonucunda yakalanarak emniyete götürüldü. Hayatını kaybeden Şerife Gezer’in cenazesi ise Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından yakınlarına teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.