Viranşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 2023 yılında Sakalar Mahallesi Eyyüpnebi Kavşağı’nda Hasan Atmaca’nın araçta öldürülmesi olayının faillerinin yakalanmasına yönelik jandarma ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, hakkında arama kaydı bulunan Eyyüp Özer’in Hürriyet Mahallesi’ndeki bir adreste bulunduğunu belirledi. Yapılan baskında Özer, ikametin giriş katında oluşturulan duvarı fayansla kaplı gizli bölmede yakalandı.

Özer’in, Aksaray 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nce ‘tasarlayarak öldürme’ suçundan, Aksaray İlamat ve İnfaz Bürosu’nca 2 ayrı dosya kapsamında ‘ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın almak, taşımak veya bulundurmak’ suçlarından, Viranşehir Sulh Ceza Hakimliği’nce ‘tehdit’ ve ‘karşılıksız yararlanma’, Viranşehir İlamat ve İnfaz Bürosu’nca ise ‘basit yaralama’ suçlarından arandığı belirlendi.

Toplam 6 ayrı aranma kaydı ve 8 bin 740 lira kesinleşmiş adli para cezası bulunduğu tespit edilen Özer, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Özer, çıkarıldığı mahkemece ‘tasarlayarak öldürme’ suçundan tutuklandı.