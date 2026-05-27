İspanyol moda zinciri Mango'nun merhum kurucusunun oğlu, milyarder babasının şüpheli ölümünde rol oynadığı gerekçesiyle gözaltına alınmasının ardından şirketteki görevlerini bırakıyor.

"TÜM ENERJİMİ MASUMİYETİMİ KANITLAMAYA ODAKLAYACAĞIM"

Jonathan Andic salı günü yayımladığı açık mektupta, "tüm enerjisini masumiyetini kanıtlamaya odaklamak" amacıyla Mango'nun başkan yardımcılığı görevinden geçici olarak ayrılacağını belirtti. Andic, "Yargı sürecinde savunmam için gereken dikkat ve odaklanma, şirketteki rolümün gerektirdiği yüksek düzeydeki mesaiyi ve bağlılığı sürdüremeyeceğim anlamına geliyor" ifadelerini kullandı.

MONTSERRAT DAĞLARI'NDA GİZEMLİ ÖLÜM

Mango'nun kurucusu Isak Andic, 2024 yılının sonlarında Barcelona yakınlarındaki Montserrat dağ silsilesinde oğluyla birlikte doğa yürüyüşü yaparken yaklaşık 90 metrelik bir uçuruma düşerek hayatını kaybetmişti. Geçtiğimiz hafta olayla ilgili soruşturmayı yürüten bir yargıç, 45 yaşındaki Jonathan'ı Isak'ın ölümcül düşüşünden "cezai olarak sorumlu" olmakla suçladı.

1 MİLYON DOLARLIK KEFALETLE SERBEST

Jonathan'ın hukuk ekibi ise onun masum olduğunu ve cinayet iddialarının asılsız olduğunu savunuyor. Geçtiğimiz hafta 1 milyon doları aşan kefalet bedelini ödedikten sonra serbest bırakılan Jonathan, haftada bir kez yerel bir yargıca imza vermeyi kabul etti.

"GERÇEKLE İLGİSİ OLMAYAN BİR SUÇLULUK ALGISI YARATILDI"

Salı günü yaptığı açıklamada Jonathan, olayların çarpıtılmış bir versiyonuna dayanılarak kamuoyunda bir anlatı oluşturulduğunu ve bunun "gerçekle hiçbir benzerliği olmayan bir suçluluk algısı yarattığını" ifade etti. Mektubunda, diğer aileler gibi kendi ailesinin de "zor ve karmaşık anlar" yaşadığını, ancak bunların büyük çaba, hoşgörü ve yardımlaşmayla aşıldığını dile getirdi.

Andic ailesinin bir sözcüsü, ailenin Jonathan'ın masumiyetine tam bir güven duyduğunu ve Mango'daki görevlerinden geçici olarak ayrılma kararını desteklediğini açıkladı. Ayrı bir açıklama yapan Mango CEO'su Toni Ruiz de Jonathan'a destek vererek, yargı sürecinin hızlı ve "olumlu" bir şekilde sonuçlanacağına inandığını belirtti.

MİRAS VE ÇELİŞKİLİ İFADELER ŞÜPHELERE YOL AÇTI

Isak'ın ölümüyle ilgili soruşturma, İspanya'nın en zengin ailelerinden birini ve ülkenin en ünlü girişimcilerinden biri ile oğlu arasındaki ilişkiyi istenmeyen bir şekilde ilgi odağı haline getirdi. Yargıcın geçen hafta kamuoyuna açıklanan raporu, baba-oğul arasındaki gergin ilişkiye dikkat çekerken, paranın önemli bir gerilim noktası olduğunu vurguladı.

Yargıç, Jonathan'ın babasının ölümünde muhtemel bir rol oynamış olabileceğine dair gerekçeleri sıralarken, oğlunun yamaçta yaşananlara dair ifadelerindeki çeşitli çelişkilere işaret etti. Raporda, Jonathan'ın Isak'ın öldüğü yeri polise söylediğinden daha fazla ziyaret ettiği, olay yerinde bulunan bir ayak izinin kazara oluşamayacağı ve Isak'ın otopsisinin ayağının kayması veya öne doğru düşme ihtimalini ortadan kaldırdığı ayrıntılarıyla anlatıldı.

Yargıç ayrıca, Jonathan'ın babasının vasiyetini değiştirmeyi planladığını öğrenmesinin ardından harekete geçmiş olabileceğini belirtti.

AYLARCA SÜRECEK HUKUKİ BİR SÜREÇ BAŞLAYABİLİR

Isak hayatını kaybettiğinde 71 yaşındaydı ve yaklaşık 4,5 milyar dolarlık bir servete sahipti. Babasının ölümünün ardından Jonathan, iki kız kardeşiyle birlikte miras aldığı aile holdinginin yönetim kurulu başkanı olmuştu.

Şimdi Jonathan'ı uzun sürebilecek hukuki süreçler bekliyor. Soruşturma dosyasındaki gizlilik kararının kalkmasıyla birlikte Jonathan ve hukuk ekibi, soruşturma bulgularına yanıt verme ve savunmaları için kendi delillerini sunma fırsatına sahip olacak. Bu süreç, Jonathan'ın durumunu destekleyebilecek tanıkların dinlenmesini yargıçtan talep etmeyi de kapsıyor.

Sürecin sonunda yargıç, Jonathan hakkında iddianame hazırlanıp hazırlanmayacağına karar verecek. Dava açılması halinde Jonathan, aylar sürebilecek bir jürili yargılamayla karşı karşıya kalacak.