Şanlıurfa’da yaklaşık bir yıl önce kiraladığı evde tek başına yaşayan 70 yaşındaki Mehmet Doğan’ın öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada şüpheli kısa sürede tespit edildi.

HURDA DEPOSUNDA SAKLANIRKEN YAKALANDI

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek saldırganın Seyit Ali Sağır olduğunu belirledi. Yapılan operasyonla Kamberiye Mahallesi’ndeki bir hurda deposunda saklandığı tespit edilen Sağır gözaltına alındı.

“MUSKA TARTIŞMASI” İDDİASI

Şüpheli ifadesinde, uykusuzluk sorunları yaşadığı için bir tanıdığının yönlendirmesiyle yaklaşık bir hafta önce Mehmet Doğan’ın yanına gittiğini söyledi. Doğan’ın kendisine muska yazdığını, ancak sonrasında durumunun daha da kötüleştiğini ve “cinlerin musallat olduğu” düşüncesine kapıldığını öne sürdü.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Sağır, bu nedenle yeniden Doğan’ın evine gittiğini, burada çıkan tartışmanın büyümesi sonucu cinayeti işlediğini itiraf etti.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.