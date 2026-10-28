ABD’nin Florida eyaletinde görülen vahşi bir cinayet davası, mahkeme salonunda eşi benzeri görülmemiş bir pazarlığa sahne oldu. 2021 yılında ortadan kaybolan ve parçalanmış bedeni körfez sularında bulunan 47 yaşındaki Stephanie Crone-Overholt’un katil zanlısı Robert Kessler, hakimin uzlaşma çağrısına verdiği yanıtla tüm ülkenin gündemine oturdu.

CİNAYETİ İTİRAF ETME ŞARTI ŞOKE ETTİ

Hillsborough Bölge Mahkemesi'nde görülen duruşmada Hakim Nick Nazaretian, birinci derece cinayet ve cesede kötü muameleden yargılanan 74 yaşındaki Kessler’e suçunu itiraf etmesi durumunda davanın seyrini değiştirecek bir uzlaşma seçeneği sundu. Hakimin ömür boyu hapis cezasını kabul edip yargı sürecini kısaltma önerisi karşısında bir an duraksayan sanık, mahkeme heyetini şaşkına çeviren bir şart öne sürdü.

‘SANDVİÇ VERİN SUÇUMU KABUL EDEYİM’

Kessler, bu itirafı yalnızca peynirli biftekli bir sandviç, yanında patates kızartması ve kola verilmesi karşılığında yapacağını söyledi. Hakimin şaşkınlıkla sözlerini teyit etmesini istemesi üzerine talebini daha da detaylandıran sanık, bol soğanlı, mayonezli ve biberli özel bir sandviç menüsü getirilmesi durumunda tam itirafta bulunacağını, bu sayede mahkeme masraflarından tasarruf edileceğini savundu.

ŞART REDDEDİLİNCE ANLAŞMADAN VAZGEÇTİ

Duydukları karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Hakim Nazaretian ise hukuki sınırları hatırlattı. Hakim, insanlara suçlarını itiraf etmeleri karşılığında asla yemek teklif edemeyeceğini, bunun her açıdan hukuka aykırı olacağını ve sanığın öğle yemeği yiyebileceğini ancak ne yiyeceğini garanti edemeyeceğini net bir dille vurguladı.

İstediği fast food menüsünü alamayacağını anlayan cinayet zanlısı hemen geri adım attı. İtiraf etmekten vazgeçtiğini belirten Kessler, dosyanın doğrudan jüriye gitmesini isteyerek pazarlığı tek taraflı noktaladı.

KAN İZLERİ VE PARÇALANMIŞ CESET DOSYADA

Duruşma salonundaki kayıtsız tavırlarıyla dikkat çeken Kessler hakkındaki deliller ise kan dondurucu boyutta bulunuyor. Soruşturma dosyasına göre talihsiz kadının ceset parçaları Tampa Körfezi'nde balıkçılar tarafından çöp poşetleri içinde çıkarıldı.

Polis ekiplerinin zanlının evinde, minibüsünde ve otomobilinde yaptığı incelemelerde kurbanın DNA'sıyla birebir uyuşan yoğun kan izleri tespit edildi. Kessler'in küçük kızının ve görgü tanıklarının ifadeleri de korkunç olayın üzerindeki sis perdesini aralarken, sanığın birinci dereceden cinayet suçlamasıyla yargılanmasına jüri karşısında devam edilecek.