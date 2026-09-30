Mardin’in Midyat ilçesine bağlı kırsal Çamyurt Mahallesi’nde 21 Kasım 2021 tarihinde iki aile arasında alacak anlaşmazlığı yüzünden çıkan husumette, çobanlık yapan Musa Çelik uzun namlulu silahla vurularak hayatını kaybetmişti. Olayın ardından jandarmanın yürüttüğü çalışmalarda dönemin güvenlik korucubaşısı Şükrü Akçay (50) ile kardeşleri M.A. ve Veysi Akçay gözaltına alınarak tutuklanmıştı. YARGITAY CEZAYI ONADI Midyat Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada M.A. beraat ederken, Veysi Akçay’a ‘Silahla tehdit’ suçundan 1 yıl 8 ay, eski korucubaşı Şükrü Akçay’a ise ‘Kasten öldürme’ suçundan 12,5 yıl hapis cezası verildi. Yargılama sürecinde tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilen Akçay hakkındaki mahkumiyet kararı Yargıtay tarafından onanarak kesinleşti. SOSYAL MEDYADA FARKLI İSİMLE VİDEO ÇEKMİŞ Hakkında yakalama kararı çıkarılan Akçay’ın, kaçtığı dönemde sosyal medya ünlüsü olabilmek amacıyla farklı bir isim kullanarak videolar çektiği ve paylaşımlar yaptığı ortaya çıktı. ADANA'DAKİ HÜCRE EVİNE OPERASYON İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, firari Akçay’ın Adana’da saklandığı bilgisi üzerine teknik ve fiziki takip başlattı. Cinayet dedektiflerinin araştırması sonucu sanığın Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi’ndeki bir evde gizlendiği tespit edildi. Adrese düzenlenen operasyonla gözaltına alınan Şükrü Akçay, emniyet ve adliyedeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi.

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