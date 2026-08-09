Çin'in Zhejiang eyaletinde şiddetli rüzgar, sağanak, sel ve toprak kaymaları getirmesi beklenen Dolphin Tayfunu nedeniyle önlemler artırıldı. Tayfunun saatte yaklaşık 162 kilometre hızla ülkenin doğu kıyısına yaklaştığı bildirildi.

Zhejiang eyaletindeki Taizhou kentinde yetkililerin talimatı doğrultusunda yaklaşık 390 bin kişinin tahliye edildiği belirtildi. Eyalette, feribot ve gemi turları gibi deniz faaliyetlerinin de askıya alındığı ifade edildi.

Çin Ulusal Gözlemevi'nden yapılan açıklamada ise Dolphin Tayfunu'nun yaklaşması nedeniyle bugün ülkenin tayfun uyarı sistemindeki en yüksek seviye olan kırmızı alarmın devreye sokulduğu kaydedildi.