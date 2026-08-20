Çin'de ekonomik göstergeler arasında önemli bir yere sahip olan kredi faiz oranları, bu ay da değişmeden korundu.

Çin Ulusal Bankalar Arası Fon Merkezi, 1 yıllık kredi faiz oranını yüzde 3'te, 5 yıllık kredi faiz oranını ise yüzde 3,5'te sabit tuttuğunu açıkladı.

Bu oranlar, 2019 yılından bu yana Çin'de gösterge faizi işlevi görüyor. 18 bankanın Çin Merkez Bankası'nın (PBoC) borçlanma faizi üzerine eklediği kar payı bildirimlerine göre belirlenen LPR, piyasa için önemli bir sinyal oluşturuyor.

SON İNDİRİM MAYIS'TA YAPILMIŞTI

Kurumsal krediler için 1 yıl vadeli kredi faiz oranı, emlak kredileri için ise 5 yıllık faiz oranı referans kabul ediliyor. Kredi faiz oranlarında en son Mayıs 2025'te 10'ar baz puanlık indirim yapılmıştı.

O dönemde 1 yıllık kredi faiz oranı yüzde 3,1'den yüzde 3'e, 5 yıllık kredi faiz oranı ise yüzde 3,6'dan yüzde 3,5'e çekilmişti.