Çin'de bu yıl 1-7 Ekim tarihleri arasında yedi gün sürecek "Altın Hafta" tatili, ülke genelinde seyahat yoğunluğunu artırdı.

Yaklaşık 1,4 milyar nüfusa sahip Çin'de milyonlarca kişi, memleketlerine ya da tatil bölgelerine gitmek için otoyollara akın etti.

Resmi tatilin başlamasıyla birlikte otoyollarda oluşan yoğunluk, havadan çekilen görüntülerle dikkat çekti.

OTOYOLLAR GECE BOYUNCA IŞIK NEHRİNE DÖNÜŞTÜ

Havadan kaydedilen görüntülerde, otoyolların gece boyunca araçların farlarıyla adeta bir ışık nehrine dönüştüğü görüldü.

Bekleyen araçlardan oluşan kuyruğun kilometrelerce uzadığı, gişelerin önünde ise onlarca şeride yayılan araçların yavaş ilerlediği dikkat çekti.

Çin'de Ekim ayının ilk haftası, yılın en yoğun seyahat dönemlerinden biri olarak biliniyor.

Ülkede 1 Ekim 1949'da Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun ilan edilmesinin yıl dönümü olan Ulusal Gün, her yıl milyonlarca insanın aynı anda yola çıkmasıyla trafik yoğunluğunu artırıyor.