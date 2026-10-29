Çin'de yapay zeka odaklı yükselişin ardından teknoloji hisselerinde başlayan satış dalgası derinleşti. Şangay'ın teknoloji ağırlıklı STAR Pazarı'ndaki en büyük 50 şirketi izleyen STAR 50 Endeksi, temmuz ayındaki zirvesinden yüzde 40'ın üzerinde değer kaybetti.

Yatırımcılar, şirketlerin yüksek değerlemelerini destekleyecek düzeyde kâr elde edip edemeyeceğini sorguluyor. CNBC-e'nin haberine göre, yapay zeka yatırımlarının getirisine ilişkin belirsizlikler satış baskısında etkili oluyor.

YAPAY ZEKA YATIRIMLARININ GETİRİSİ SORGULANIYOR

Çin Piyasa Araştırma Grubu'ndan Benjamin Cavender, satışların başlangıçta kâr realizasyonu ve değerleme düzeltmesinden kaynaklandığını belirtti. Cavender'a göre yatırımcılar artık yapay zeka yatırımlarının şirket kazançlarına katkısını sorguluyor.

DeepSeek'in 2025'in başlarında ortaya çıkması, Çinli teknoloji şirketlerine yönelik iyimserliği güçlendirmişti. Ancak yüksek yatırım harcamalarının ne zaman kâra dönüşeceğine ilişkin belirsizlikler bu iyimserliği zayıflattı.

Çin'de emlak sektörünün uzun süredir devam eden durgunluğu ve zayıf tüketici güveni de internet şirketlerinin reklam ve e-ticaret gelirlerini baskılamayı sürdürüyor.

CATL'DE GELİR ARTIŞI KÂRA AYNI ÖLÇÜDE YANSIMADI

Satış dalgasından etkilenen Çinli pil üreticisi CATL'nin hisseleri, yılbaşından bu yana yüzde 37 geriledi. Şirketin üçüncü çeyrek gelirleri yaklaşık yüzde 59 artarken net kârındaki büyüme yüzde 15 seviyesinde kaldı.

Artan rekabet ve maliyet baskıları, güçlü satış performansına rağmen şirketin kârlılığını sınırladı. Cavender, CATL'nin karşı karşıya olduğu temel sorunun büyüme ile kârlılık arasındaki fark olduğunu ifade etti.

TOPARLANMA İÇİN KÂRLAR VE İÇ TALEP İZLENİYOR

JPMorgan Asset Management'ın Asya-Pasifik Baş Piyasa Stratejisti Tai Hui, düşük değerlemelerin ve uluslararası yatırımcıların sınırlı pozisyonlarının aşağı yönlü riskleri azaltabileceğini belirtti.

Rayliant Global Advisors Başkanı Jason Hsu ise ABD teknoloji hisselerindeki satışların Çin piyasalarını da etkilediğini söyledi. Hsu'ya göre Amerikan borsalarındaki olası toparlanma, Çin hisselerine destek sağlayabilir.

Uzmanlar, Çin teknoloji hisselerinde kalıcı toparlanma için şirket kârlarının istikrara kavuşması, yapay zeka yatırımlarının somut getiri sağlaması ve iç talebin güçlenmesi gerektiğini belirtiyor.

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