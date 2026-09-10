Çin’in Shandong eyaletinin Qingdao kentinde bir tersanede, bakımı yapılan bir kargo gemisinde yangın çıktı.
Yerel saatle 11.15 sıralarında başlayan yangın sonucunda 20 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı ve 5 kişinin hala kayıp olduğu bildirildi.
Gemide toplam 42 kişinin bulunduğu kaydedildi. Yangın sırasında 12 kişi güvenli şekilde tahliye edildi. Yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı; sağlık durumlarının stabil olduğu belirtildi.
5 KİŞİ HALA ARANIYOR
Alevler, ekiplerin müdahalesiyle yerel saatle 14.30 sıralarında kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangının ardından başlatılan arama kurtarma çalışmalarında, ilk etapta kayıp olarak bildirilen 25 kişiden 20’sinin cansız bedenine ulaşıldı.
Yerel saatle 17:30 itibarıyla, kayıp durumdaki kalan 5 kişiyi bulmak üzere çalışmaların sürdüğü aktarıldı.
Olayın ardından acil durum yönetimi, itfaiye, polis ve sağlık ekiplerinin arama kurtarma operasyonlarını yürütmek üzere bölgeye sevk edildiği belirtildi.