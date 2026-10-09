Reuters'ın konu hakkında bilgi sahibi dört ticaret kaynağa dayandırdığı habere göre, Çin ekim ayında rafine yakıt sevkiyatlarını yeniden başlatmaya hazırlanıyor. Bu adım, küresel yakıt piyasalarındaki arz sıkışıklığının hafiflemesine katkı sağlayabilir.

Sektörden iki kaynağın Reuters'a aktardığına göre Pekin yönetimi, ekim ayı için yaklaşık 3,7 milyon metrik ton dizel, benzin ve jet yakıtı ihracatına onay verdi. Bu miktar, küresel piyasalar için önemli bir arz kaynağı olarak öne çıkıyor.

İHRACAT KISITLAMALARI DEVREYE ALINMIŞTI

Çin, mart ayında İran Savaşı'nın ham petrol akışını ve rafineri üretimini aksatmasının ardından iç piyasadaki yakıt arzını korumak amacıyla ihracat kısıtlamalarını devreye almıştı. Temmuz-eylül döneminde ise kontroller gevşetilmişti. Altın Hafta tatili sırasında verilen kısa aranın ardından şimdi yeni bir ihracat dönemi başlatılıyor.

Genellikle kota sistemiyle düzenlenen yakıt ihracatında Pekin yönetimi son dönemde denetimini sıkılaştırdı. Sevkiyatlar artık aylık bazda inceleniyor. Bu yaklaşım, ihracat üzerindeki kontrolü daha esnek hale getiriyor.

Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu ile Ticaret Bakanlığı, konuya ilişkin yorum taleplerine hemen yanıt vermedi. Piyasa gözlemcileri, onaylanan sevkiyatların küresel fiyatlar üzerindeki etkisini yakından takip ediyor.