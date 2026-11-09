Çin, Nvidia CEO'su Jensen Huang'ı casusluk yöntemleriyle izlediği yönündeki iddiaları reddetti. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, Pekin'deki olağan basın toplantısında, “Sözde Çin casusluğu iddiası asılsızdır” dedi.

New York Times, ABD istihbarat görevlilerinin, Huang ile ilişkisi olan Çinli bir iş kadınının Pekin'e istihbarat aktardığını tespit ettiğini öne süren bir haber yayımlamıştı. Guo, Çin'in bu haberin ardından 30 Ekim'de ortaya koyduğu tutumu yineleyerek, “Bu, Çin’e yönelik iftiradan başka bir şey değil” ifadelerini kullandı.

ZİRVE ÖNCESİ GÜNDEME GELDİ

İddialar, gelecek hafta Çin'in Shenzhen kentinde düzenlenecek Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) toplantısı kapsamında yapılması planlanan Xi-Trump zirvesi öncesinde gündeme geldi.

İki lider arasındaki üçüncü görüşme, tarafların kırılgan ticaret ateşkesini sürdürüp sürdüremeyeceğine ilişkin işaretler açısından izlenecek. Görüşme, Trump'ın Cumhuriyetçi Partisi'nin ara seçimlerde Kongre'deki çoğunluğunu kaybetmesinin ardından yapılacak.

GLOBAL TIMES'TAN ABD MEDYASINA SUÇLAMA

Çin'in devlet yayın organı Global Times da Pekin'in Huang hakkındaki iddialarla bağlantısı olduğunu reddetti. Gazete, özellikle New York Times'ı hedef alarak ABD medyasını yanlış bir anlatı yaymakla suçladı ve bu haberlerin iki ülke ilişkilerini zedeleyebileceğini savundu.

Gazetenin yorumunda, “Tek gereken, Asyalı yüzlerin göründüğü birkaç fotoğraf ve Nvidia’nın Çin’e yönelik ticaret kısıtlamalarının gevşetilmesi için daha önce gösterdiği çabalar oldu” denildi.

Global Times, herhangi bir kanıt sunmadan, perde arkasında çatışmayı körüklemek için çabalar yürütüldüğünü de iddia etti. Gazete, Çin karşıtı bir senaryonun normal teknoloji ve ticaret alışverişlerini aksatacağı, iki tarafın çıkarlarına zarar vereceği uyarısında bulundu.

Yorumda, tartışma 2023'te bir Çin balonunun ABD üzerinde uçmasıyla yaşanan diplomatik anlaşmazlığa benzetildi. Pekin, balonun ağırlıklı olarak meteorolojik araştırmalarda kullanılan ve hava koşulları nedeniyle rotasından sapan sivil bir hava gemisi olduğunu belirtmişti. Washington ise gözetleme aracı olarak nitelendirdiği balonu deniz üzerinde düşürmüştü.