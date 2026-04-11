Türk siyasetinin önemli isimlerinden eski Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Hüsamettin Cindoruk bugün vefat etti. Cindoruk'un manevi evladı Binali Toprak, siyasetçinin kalbinin durduğunu ve doktorların müdahalelerinin sonuçsuz kaldığını açıkladı.
DEVLET TÖRENİ İSTEMEDİ
TBMM Genel Sekreter Yardımcısı Naim Çoban, vefat haberini alır almaz resmi devlet töreni hazırlıklarına başladı. Çoban, süreci koordine etmek için Cindoruk'un kızı Reza Cindoruk ile iletişime geçti. Reza Cindoruk, babasının üç ay önce rahatsızlandığında "devlet töreni yapılmaması ve Devlet Mezarlığı'na defnedilmemesi" yönünde vasiyet bıraktığını Çoban'a iletti.
TBMM, vefat eden eski başkanları için mecliste resmi tören düzenliyor ve cenazeleri Devlet Mezarlığı'na defnediyor. Cindoruk ise bu töreni istemedi.
YASSIADA DAVALARININ SON TANIĞIYDI
Cindoruk'un 42 yıldır yanında olan manevi evladı Binali Toprak, gözyaşları içinde eski TBMM başkanının vefatını SÖZCÜ'ye anlattı:
"Yaklaşık 3 buçuk ay önce yoğun bakıma alınmıştı. 1 ay orada kaldıktan sonra eve çıkmıştık. Beş gün önce yeniden rahatsızlanınca yine yoğun bakıma geldik. Bugün saat 11.30'da kalbi durdu. Masajlardan da sonuç alınamadı. Rahmetli Cindoruk, Yassıada'nın yaşayan son tanığıdır. Çünkü avukat olarak katıldığı bu davada yargılananların tamamı vefat etti, Cindoruk'u da bugün kaybettik."
CENAZE TÖRENİ PAZARTESİ GÜNÜ
Ailesi, Cindoruk'un cenaze programını duyurdu. Yakınları, Cindoruk için pazartesi günü İstanbul Teşvikiye Camisi'nde cenaze namazı düzenleyecek. Namazın ardından ailesi, Cindoruk'un cenazesini Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedecek.