Dünyaca ünlü model Cindy Crawford, oğlu Presley Gerber'in ölümüyle büyük bir acı yaşadı. 27 yaşındaki Gerber'in California'daki bir rehabilitasyon merkezinde hayatını kaybetmesinin ardından Crawford, sosyal medya hesabından duygusal bir veda mesajı paylaştı. Oğlunun siyah beyaz fotoğrafını yayımlayan ünlü model, ailesinin yaşadığı derin üzüntüyü dile getirdi.

“ŞİMDİ VE SONSUZA DEK SEVİLECEK”

Cindy Crawford, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda oğlu Presley Gerber'i sevgi dolu sözlerle andı. Oğlunun “şimdi ve sonsuza dek sevilecek tatlı, güzel bir ruh” olduğunu belirten Crawford, paylaşımında ailesinin yaşadığı acıyı da ifade etti.

Genç modelin siyah beyaz fotoğrafını paylaşan Crawford, oğlunun dünyaya nezaket ve hassasiyet kattığını belirterek onunla gurur duyduklarını dile getirdi. Ailenin yaşadığı büyük kayıp, sevenlerini de yasa boğdu:





''Sevgili oğlumuzu ve kardeşimizi kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Presley’i 27 yıl boyunca hayatımızda olduğu için kendimizi çok şanslı hissediyoruz. O, seven ve sevilen, tatlı ve güzel bir ruhtu; bundan sonra da sonsuza dek öyle kalacak.

Dünyada var oluş biçimiyle, nezaketi ve duygularını içtenlikle ortaya koyabilmesiyle onunla gurur duyuyoruz. Ailemizi tanıyan, seven ve hatta acımızı paylaşan yabancıların bile gösterdiği yoğun sevgi ve destek için minnettarız.

Yeniden buluşana dek, tatlı oğlumuz… Seni sonsuza dek seveceğiz.

Annen, baban ve Kaia 🪽''

PRESLEY GERBER 27 YAŞINDA HAYATINI KAYBETTİ

Cindy Crawford ile iş insanı Rande Gerber'in oğlu olan Presley Gerber, 27 yaşında California'daki bir rehabilitasyon merkezinde yaşamını yitirdi. Genç modelin ölümünün aşırı doz şüphesiyle soruşturulduğu bildirildi. Ölüm nedenine ilişkin kesinleşmiş bir bilgi ise paylaşılmadı.

16 YAŞINDA PODYUMA ÇIKMIŞTI

Annesi Cindy Crawford ve kız kardeşi Kaia Gerber gibi modellik yapan Presley Gerber, henüz 16 yaşındayken İtalyan moda markası Moschino için podyuma çıktı. Genç yaşta moda dünyasına adım atan Gerber, kariyeri boyunca çeşitli projelerde yer aldı.

Gerber, son yıllarda ruh sağlığı sorunları ve uyuşturucu kullanımı hakkında da açıkça konuşmuştu. Sosyal medya hesabında “Ruh Sağlığı Pazartesileri” adını verdiği paylaşımlar kapsamında sık sık videolar yayımlayan genç modelin ölümüyle ilgili soruşturma devam ediyor.