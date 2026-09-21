Dünyaca ünlü model Cindy Crawford ile iş insanı Rande Gerber'in oğlu Presley Gerber, 27 yaşında hayatını kaybetti. Cindy Crawford ve Rande Gerber'in tek oğlu, Kaia Gerber'in ise ağabeyi olan Presley'nin ölümü 20 Eylül Pazar günü gerçekleşti.

Los Angeles County Medical Examiner kayıtlarında yer alan bilgilere göre Gerber, Los Angeles'taki bir rehabilitasyon merkezinde yaşamını yitirdi. Genç modelin ölüm haberi, ailesi ve sevenleri tarafından büyük üzüntüyle karşılandı.

ÖLÜM NEDENİ HENÜZ AÇIKLANMADI

Presley Gerber'in ölüm nedeni henüz açıklanmadı. Los Angeles County Medical Examiner kayıtlarında 20 Eylül Pazar günü Los Angeles'taki bir rehabilitasyon merkezinde hayatını kaybettiği belirtilen Gerber'in otopsisi ise henüz tamamlanmadı.

TMZ ve People'ın haberine göre; Gerber'in geçmişte bağımlılık sorunları yaşaması nedeniyle ölümünün ardından bu konu yeniden gündeme geldi.

AİLESİ MAHREMİYET İSTEDİ

27 yaşındaki Gerber'in ölümünün ardından ailesinin temsilcisi Allie Jenkins açıklama yaptı. Jenkins, ailenin yaşadığı acı nedeniyle mahremiyet talebinde bulundu.

Cindy Crawford ile Rande Gerber'in tek oğlu olan Presley, annesinin izinden giderek modellik yaptı. Kaia Gerber'in ağabeyi olan Presley Gerber, genç yaşta moda dünyasına adım atarak çeşitli markalarla çalıştı.

YILLARDIR BAĞIMLILIKLA MÜCADELE EDİYORDU

Presley Gerber, daha önce kendi ruh sağlığı ve bağımlılık sorunları hakkında açıkça konuşmuştu. Sosyal medya hesabından “Mental Health Mondays” başlığıyla paylaşımlar yapan Gerber, yaşadığı zorlukları takipçileriyle paylaşmıştı.

Kız kardeşi Kaia Gerber de Eylül 2026'da Vogue'a verdiği röportajda ağabeyinin yaklaşık 10 yıl süren uyuşturucu bağımlılığı mücadelesinden söz etti.

Kaia, “Bir ailede böyle bir şey olduğunda, bu bir anlamda herkesi sarsıyor” dedi. Kendi ihtiyaçlarını ikinci plana attığını belirten Kaia, “Sanırım bu yüzden kendimi ‘kolay olan’ kişi olarak görmeye başladım ve hiçbir zaman yardım istemek istemedim. Çünkü iki çocuğun da ihtiyaç duyduğu bir durumun fazla ağır olduğunu hissettim” ifadelerini kullandı.